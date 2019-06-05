Leo Nardo умер во время репетиции

Смерть белорусского певца Лео Нардо на сцене наступила во время репетиции в санатории «Приднепровский» 5 июня.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Отмечается, что 35-летний исполнитель неожиданно упал на сцене, врачи пытались его реанимировать, но безрезультатно.

Причина смерти будет известна по результатам судмедэкспертизы. Одной из причин смерти называется удар током от микрофона. Расследованием занимается Рогачевский РОСК.

Лео Нардо – сценический псевдоним Василия Бущика. Он принимал участие в таких телевизионных проектах как «Фактор-А», «Народная звезда Украины», «Голос», «Академия талантов».

Недавно Лео Нардо пригласили быть солистом в «Театр песни Ирины Дорофеевой».

Артист принимал активное участие в благотворительных концертах. Выступал в детских домах, интернатах, хосписах.