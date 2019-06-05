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В Мозырском районе пьяный мужчина изрубил топором автомобиль

06.06.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе нетрезвый сельчанин изрубил топором автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Инцидент произошел на молочно-товарной ферме в деревне Слобода. Пьяный 43-летний неработающий мужчина внезапно взял топор и стал наносить им удары по автомобилю агронома.

Чем мужчине не понравился автомобиль, выясняется. По информации свидетелей, с агрономом у них никаких конфликтов никогда не было.


Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

 
 
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Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 339 УК Беларуси (Хулиганство).
 
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