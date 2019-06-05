В Мозырском районе пьяный мужчина изрубил топором автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе нетрезвый сельчанин изрубил топором автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Инцидент произошел на молочно-товарной ферме в деревне Слобода. Пьяный 43-летний неработающий мужчина внезапно взял топор и стал наносить им удары по автомобилю агронома.

Чем мужчине не понравился автомобиль, выясняется. По информации свидетелей, с агрономом у них никаких конфликтов никогда не было.





Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.