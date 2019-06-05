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Основатель TUT.by Юрий Зиссер: «Бейте меня, режьте, но я за АЭС»

06.06.2019 12:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий опубликовал пост в Facebook, который посвятил строительству БелАЭС. Запись набрала 204 лайка и более 350 комментариев, а между пользователями сети разгорелся настоящий конфликт. Пост прокомментировал в том числе основатель TUT.by Юрий Зиссер: он поддержал Новицкого и подчеркнул, что также выступает за строительство АЭС.

Вот, что написал Виталий Новицкий:

«Я сто миллионов раз просил не преувеличивать! Умышленно не рефлексировал на «Чернобыль». Но вот комментарии... Не могу понять некоторых людей. Умных, образованных, с которыми мы тут ведем интеллектуальные дискуссии и которые внезапно выдают такую ересь... Вы не обязаны хорошо относиться к БелАЭС, вы не обязаны одобрять атомную энергетику, вы не обязаны мне верить, но как? Как можно строчить комменты «ничего с 1986 года не поменялось», «случись что – мы тоже узнаем об этом спустя неделю»? Тут утята дорогу перейдут – и в интернете видео с трех ракурсов. Вы разрушаете сами себя подобными мыслями. Берегите себя!»

А вот, как ответил Юрий Зиссер:

«Бейте меня, режьте, но я за АЭС. От них страдает гораздо меньше людей, чем от ДТП, и используются они во многих странах мира. Я также считаю как минимум странным заранее считать строителей ворами, покуда это не доказано. Но я вместе с большинством здесь пишущих уверен, что в случае ЧП государство традиционно нас подведет. Нет, я верю, что МЧС и лично господин Новицкий «все, как один, умрут в борьбе за это», и им посмертно поставят памятники. Но я не верю в то, что государство предпримет адекватные меры о своевременном упреждающем слухи оповещении населения и принятия мер безопасности для населения всей страны, не допустит паники и слухов и найдет верную интонацию для общения с людьми. Уже вижу, как первыми драпанут из страны семьи президентской вертикали, когда народ еще ни о чем догадываться не будет. В момент закончатся места на самолеты и международные поезда. Вдруг начнутся перебои с интернетом, «Белтелеком» объявит об обрыве важного кабеля, Мининформ соберет главредов СМИ и ласково попросит «не раздувать панику», а виноватым традиционно назначат TUT.by. По БТ будут показывать вести с полей. И так далее. После десятилетий беспардонного вранья и наказаний за правду веры государству нет».

Фото обложки: TUT.by.

Читайте по теме: «Все, кто нас спасает, погибнут». Где правда и вымысел «Чернобыля» – говорят создатели сериала и беларусы, которые всё это помнят

 
 
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Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий опубликовал пост в Facebook, который посвятил строительству БелАЭС. Запись набрала 204 лайка и более 350...
 
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