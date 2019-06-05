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В центре Минска открыли «люксовую» гостиницу МВД

06.06.2019 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По адресу улица Городской Вал, 9 заработала «люксовая» гостиница Департамента финансов и тыла МВД. Ее открыл министр внутренних дел Игорь Шуневич. Журналисты TUT.by рассказал главное: сколько стоит бронирование «премиальных» апартаментов. 

Как сообщается на сайте МВД Беларуси, капитальный ремонт решили провести еще в прошлом году, чтобы проживание постояльцев стало «приятным». Со слов Шуневича, теперь, когда «с серьезной задачей справились», милицейское подразделение будет функционировать для людей красиво.

Гостиница работает круглосуточно. Она включает в себя 25 номеров: 22 номера для 36 человек и три номера квартирного типа на семерых. Что касается стоимости, то номер с односпальной кроватью обойдется в 45 долларов (около 94 рублей). Двухместный номер с раздельными кроватями – 80 долларов (169 рублей), с одной кроватью на двоих – 90 долларов (190 рублей). За аренду комнаты с тремя кроватями попросят 105 долларов (221 рубль).

В здании есть и апартаменты квартирного типа: с диваном, кондиционером и кухней. Цена – 165-220 долларов (347-464 рубля). Место можно забронировать на сайте booking.com: причем в том же доме платформа предлагает частные апаратаменты за меньшую сумму: от 35 до 51 доллара (от 73 до 107 рублей).

Фото: Booking.com.

 
 
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По адресу улица Городской Вал, 9 заработала «люксовая» гостиница Департамента финансов и тыла МВД. Ее открыл министр внутренних дел Игорь Шуневич. Журналисты...
 
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