По словам бизнесмена, проблемы начались около года назад с директивы Центрального банка Кипра, который решил провести деоффшоризацию экономики. А перед этим, говорит он, Никосию посетили представители американской администрации. Иван Михневич отмечает, что на Кипре была "очень высокая концентрация" "русских денег", а сейчас их пытаются с острова "прогнать". Русским бизнесменам просто закрывают счета и предлагают переводить деньги "куда хотят". При этом власти Кипра заявляют, что на самом деле борются с "сомнительными бизнес-практиками".





В результате "вычищают" не только собственно бизнес русских бизнесменов, но и выходцев из других стран. "Эра оффшоров заканчивается", — говорит Михневич.



