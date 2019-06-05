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А в Казахстане бензин дешевеет

06.06.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти на 2 тенге упали средние цены на АИ-92.



На протяжении первых двух месяцев весны стоимость топлива в Казахстане была достаточно стабильна, однако в мае ситуация изменилась, передает kolesa.kz

Три из пяти крупных игроков рынка снизили цены на АИ-92. Так, на станциях Helios можно заправиться по 145 ($0,38) вместо 147 тенге. Sinooil тоже отпускает 92-й по 145 (было 149), а на АЗС «Газпрома» бензин продают по 146 тенге. Без изменений ценники остались у «КазМунайГаза» и Royal Petrol: 149 ($0,39) и 145 тенге соответственно.

А вот стоимость дизеля осталась прежней абсолютно у всех. Дешевле всего солярка на АЗС Royal Petrol. Там заправиться можно по 188 тенге ($0,49). Наиболее высокие цены у Helios и «Газпрома», которые просят по 193 тенге ($0,50) за литр.


Кстати, напомним, что в Беларуси топливо регулярно дорожает и, например, 92-ой бензин стоит уже более $0,75, то есть в полтора раза дороже, чем в Казахстане.



 
 
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Почти на 2 тенге упали средние цены на АИ-92.
 
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