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ФБР опубликовало досье на снежного человека

06.06.2019 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.



В 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, запросил у лаборатории ФБР провести анализ 15 неопределенных волос и ткани. 

Ведомство согласилось в порядке исключения изучить их «в интересах научного исследования». Оказалось, что образцы принадлежали представителю семейства оленевых.

Из письма сотрудника ФБР: «Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети, были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света. В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых».

Берн, которому сейчас 93 года, накануне заявил, что не оставил надежду доказать существование снежного человека. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов йети в Гималаях. 


Судя по следам, у снежного человека по пять пальцев на ногах. В то же время Берн признал, что они могли принадлежать индийским садху — индийским святым, отрекшимся от мира и отказавшимся от материальных наслаждений.

Местные СМИ отмечают, что это первый случай, когда ФБР, очевидно, проводило анализ образцов волос, чтобы определить, принадлежат ли они снежному человеку. Отмечается, что ведомство действовало достаточно быстро.

 
 
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Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
 
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