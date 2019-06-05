ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники оршанского станкозавода «Красный борец» просят Лукашенко объективно рассматривать дело Шульгина

06.06.2019 12:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Человек всю жизнь отдал предприятию и заслужил более уважительное отношение. Таких людей надо на руках носить, а не на нары сажать»

Работники оршанского станкозавода «Красный борец» просят Лукашенко объективно рассматривать дело Шульгина
Работники оршанского станкозавода «Красный борец» написали обращение президенту и высказали слова поддержки задержанному директору Александру Шульгину. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

Заводчане просят объективно рассматривать дело Шульгина, а не отдавать все на откуп правоохранительным органам.

«Человек всю жизнь отдал предприятию и заслужил более уважительное отношение. Таких людей надо на руках носить, а не на нары сажать. Все успехи связаны с его именем», — отметил один из сотрудников завода.

Руководство станкозавода «Красный борец» отказалось от комментариев.

Информация о задержании руководителей ряда предприятий по производству станков и инструментов появилась во второй половине мая. Среди них назывался и руководитель оршанского станкостроительного завода «Красный борец» Александр Шульгин. По неофициальной информации, его задержали сотрудники КГБ в аэропорту после возвращения из командировки. Силовые ведомства не комментируют эту информацию.


«Красный борец» является одним из крупнейших на постсоветском пространстве предприятий станкостроения по производству металлообрабатывающего оборудования. Александр Шульгин работает на заводе более 50 лет. Он родился на той же улице, где расположен завод, на «Красном борце» работали его мать, отец, сестра и брат. Шульгин прошел путь от электрика до директора завода.

Под его руководством взят курс на производство наукоемкого и высокопроизводительного оборудования.

Надо соответствовать мировому уровню, чтобы быть принятым за рубежом. Пришлось менять мышление сотрудников, чтобы появилось понимание: без сертификации мы не выйдем за пределы республики и даже на внутреннем рынке не выдержим конкуренции, — говорил Шульгин в интервью журналу «Дело».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Человек всю жизнь отдал предприятию и заслужил более уважительное отношение. Таких людей надо на руках носить, а не на нары сажать»
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска открыли «люксовую» гостиницу МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика