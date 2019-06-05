MH17 сбили росийские военные: журналисты обнаружили новые доказательства









По данным участников международной следственной группы, именно в этой бригаде числился зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолёт.





обнаружила "Новая газета", изучившая документы Министерства обороны. В одном из документов 53-й бригады говорится, что за два дня до крушения самолета, 15 июля, военные из Курска прибыли на российскую военную базу под городом Миллерово возле украинской границы. Следы присутствия российских военных"Новая газета", изучившая документы Министерства обороны. В одном из документов 53-й бригады говорится, что





Там они получили сухие пайки на пять суток и отправились в другое место. После этого, отмечает "Новая", одна из машин курской бригады была замечена уже на украинской территории.





В другом документе сказано, что 23 июня 2014 года, за три недели до крушения лайнера, военные занялись обеспечением передвижении техники 53-й бригады из Курска к границе с Украиной.





Из попавшей в распоряжение газеты телефонограммы следует, что перевозка техники курской бригады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады материально-технического обеспечения. Это же подразделение фигурировало в расследовании исследовательской группы Bellingcat о транспортировке "Бука" на территорию Украины.





Министерство обороны РФ расследование "Новой газеты" не комментировало. Россия причастность к авиакатастрофе над Украиной категорически отрицает.













Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого мог быть сбит "Боинг", прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, дислоцированной под Курском.



