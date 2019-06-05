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MH17 сбили росийские военные: журналисты обнаружили новые доказательства
Источник материала: Партизан
Не менее 170 российских военных из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО, дислоцирующейся под Курском, находились рядом с украинской границей в день крушения самолёта "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 в июле 2014 года.
По данным участников международной следственной группы, именно в этой бригаде числился зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолёт.
Следы присутствия российских военных
Там они получили сухие пайки на пять суток и отправились в другое место. После этого, отмечает "Новая", одна из машин курской бригады была замечена уже на украинской территории.
В другом документе сказано, что 23 июня 2014 года, за три недели до крушения лайнера, военные занялись обеспечением передвижении техники 53-й бригады из Курска к границе с Украиной.
Из попавшей в распоряжение газеты телефонограммы следует, что перевозка техники курской бригады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады материально-технического обеспечения. Это же подразделение фигурировало в расследовании исследовательской группы Bellingcat о транспортировке "Бука" на территорию Украины.
Министерство обороны РФ расследование "Новой газеты" не комментировало. Россия причастность к авиакатастрофе над Украиной категорически отрицает.
Напомним,
Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого мог быть сбит "Боинг", прибыл в Донбасс с базы 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, дислоцированной под Курском.
Он располагался на территории,
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Не менее 170 российских военных из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО, дислоцирующейся под Курском, находились рядом с украинской границей в день крушения самолёта...
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