"Белнефтехим" ответил белорусам о возможности снижения цен на топливо









Концерн «Белнефтехим» ответил на электронные обращения граждан, которые интересовались вопросом цен на топливо и предлагали снизить до уровня начала 2018 года.





«Белнефтехим» устанавливает предельные максимальные цены на нефтепродукты, но это не ограничивает право сетей АЗС продавать топливо по более низким ценам и устанавливать любые скидки, сообщает пресс-служба концерна.





Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства. Если топливо не продается дешевле предельной цены, это значит, что топливо производится и реализуется с минимальной маржой.





В концерне подчеркнули, что себестоимость беларусского топлива зависит от мировых цен на нефть и курса беларусского рубля. Цены на топливо изменяются с учетом цен на топливо в соседних странах и ряда социальных факторов.





При этом рост себестоимости топлива распределяется между НПЗ и сетями АЗС и и «в минимальной степени затрагивает розничные цены».





Концерн утверждает, что доля расходов населения на топливо не превышает другие значимые расходы граждан, например на связь.





Концерн утверждает, что цены устанавливаются согласно политике их максимального сдерживания, и повлиять на это не может ни руководитель, ни группа граждан.









Кроме этого, уменьшение цен на топливо может привести к негативным последствиям для экономики, в частности уменьшению поступлений в бюджет, и замедлить процесс модернизации оборудования НПЗ, что может вызвать неконкурентоспособность предприятий.





Это, в свою очередь, ухудшит положение населения тех городов, где предприятия нефтепереработки являются градообразующими.