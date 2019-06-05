Что будет, если пользоваться просроченной косметикой? Объясняет технолог

Источник материала: Tut.by

Мы часто не решаемся выбросить любимую помаду или крем, когда истекает срок годности. Безопасно ли это? Поговорили с ведущим технологом ОАО «Белдекоркосметикс» Еленой Красней.



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Все косметические средства, которыми пользуется женщина, можно разделить на категории. Например, есть средства на эмульсионной или водной основе (базовым компонентом в них является вода) — тоники, мицеллярные воды, эссенции, тонеры, водные гели, кремы. Средства на основе масел — это масляные сыворотки, безводные кремы-бальзамы. Продукты в форме стика на основе масел, восков — это бальзамы для губ, помады, антиперспиранты. И, наконец, декоративная косметика на сухой основе — рассыпчатые и компактные пудры, тени и румяна.

Сроки годности, в зависимости от категории и состава, разные. И цифра, которая указана на упаковке продукта, уверяет Елена Красней, взята не с потолка.

— Перед тем как отдать в продажу то или иное средство, производитель выясняет, как долго его компоненты будут приносить пользу. Именно для этого устанавливается срок годности. Конечно, это не означает, что на следующий день после этой даты средство превратится в тыкву. Но определить, в какой именно момент оно перестанет «работать», никто не может. В Европе, к примеру, на продуктах, у которых срок годности составляет больше 30 месяцев, дату окончания использования не маркируют. Они указывают только срок годности после вскрытия (число перед буквой М показывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия, например 12М — это двенадцать месяцев, — прим. GO.TUT.BY) и считают, что этого достаточно. Белорусские же производители в аналогичном случае обязаны указывать и срок годности после вскрытия, и дату, до которой производитель гарантирует сохранность средства.

Состояние косметики зависит от многих факторов: это соблюдение и норм производства, и правил хранения.

— Надо учитывать: как только человек начинает пользоваться определенным продуктом, туда попадают микробы.

Как правильно хранить косметику и пользоваться ей, чтоб она прослужила дольше?

— Нормальная температура хранения косметических средств — как правило, от +5 до +25. Если в жаркий день вы забыли косметичку в машине, велика вероятность, что все, что в ней находилось, испортится. Также не рекомендую ставить баночки с кремами и любые другие продукты (кроме гелей и шампуней) в ванной. Во влажной среде бактерии размножаются быстрее.

Перед нанесением сухих средств тщательно мойте кисти. Помните о том, что, если вы наносите содержимое руками или грязной кистью, переносите в состав средства кожный жир.

Тушь «выходит из строя» уже через три месяца регулярного использования, так что ее нужно менять. Если вы пользовались косметикой при заболеваниях типа герпеса и конъюнктивита, ее также лучше выбросить.

Отучите себя давать помаду и тушь подругам. Любые косметические средства являются предметом личного пользования. За исключением разве что мыла или геля для душа, которые вполне могут быть «семейными».

Что будет, если пользоваться просроченной косметикой?

— Конечно, так делать не рекомендуется. Но многие идут на такой риск, и кто им запретит? Тот отрезок времени, который указан на упаковке, свидетельствует об уверенности производителя в том, что конкретно в этот период времени его продукт будет эффективен и безопасен. Дальше вся ответственность ложится на плечи человека, решившего использовать косметику и за пределами этого срока. В этом случае можно лишь посоветовать быть очень внимательными.

Если вы пользуетесь тенями и знаете, что срок годности вышел, но они не изменили цвет, запах, текстуру и полностью вас устраивают, — это может сойти с рук (если ваша кожа не реактивна). Но если вы обнаружили изменения в свойствах продукта, а именно: расслоение, изменение запаха, текстуры, цвета — его нужно выбрасывать.

Какие могут быть последствия от использования просроченной косметики?

— В первую очередь, это раздражение кожи: сыпь, жжение, зуд, покраснение. Будьте особенно осторожны с продуктами, которые наносите вблизи слизистой — тушь, тени, кремы под глаза: просроченная косметика может привести к покраснению, слезотечению, конъюнктивиту.

Если случилось раздражение кожи, это не всегда знак того, что продукт испортился:

— Высыпания и зуд не всегда появляются именно из-за нанесения просроченного продукта. При покупке косметических средств важно знать, какой у вас тип кожи и какие компоненты могут вызывать аллергию или просто не подойти. Например, эфирные масла цитрусовых фототоксичны и повышают чувствительность кожи к солнечному ультрафиолету, а у некоторых людей вызывают аллергию. Очень важно правильно использовать и кислотные средства: у людей с чувствительной кожей они также могут вызывать негативные реакции, поэтому осторожность обязательна.