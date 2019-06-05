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Фабрика «Сонца» стала первым в Беларуси обладателем международного сертификата BRC

06.06.2019 13:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Фабрика «Сонца» стала первым в Беларуси обладателем международного сертификата BRC

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«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» успешно внедрила и сертифицировала систему менеджмента качества на соответствие международному стандарту BRC Global Standard for Consumers Products.

На основании результатов  аудита соответствующий сертификат крупнейшему белорусскому производителю средств для стирки, продуктов бытовой химии и личной гигиены вручен уполномоченной структурой – швейцарской Группой компаний SGS. 

Как отметили в SGS, в настоящее время  «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»  - единственная в Беларуси и одна из трех компаний на территории евразийского пространства, системы менеджмента которых соответствуют BRC Global Standard for Consumers Products – международному стандарту для производителей потребительских непищевых товаров. Среди производителей средств для стирки, продуктов для бытовой химии и личной гигиены в Беларуси и России «Сонца» - единственная компания, получившая этот сертификат.

Получение сертификата имеет важное практическое значение, так как позволяет успешно проходить так называемые «аудиты поставщиков» торговых сетей и, соответственно,  получать новых клиентов и выходить на новые рынки.

«Сертификат BRC гарантирует ведущим мировым торговым сетям, что «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» постоянно контролирует и повышает качество продуктов и уровень их безопасности для человека и окружающей среды», - отмечает председатель наблюдательного совета компании Сергей ЛЕВИН.

«Это очень важно для наших потенциальных продаж в Европу и имеет практический смысл при развитии сотрудничества с международными сетями (Aushan, Metro Cash & Carry, SPAR, Billa и др.), работающими на рынках стран СНГ и Восточной Европы», - подчеркивает руководитель УП «Парфюмерно-косметическая компания «Сонца».

В настоящее время на «Парфюмерно-косметической фабрике «Сонца», являющейся одним из лидеров восточно-европейского региона по мощностям, выпускается широкий спектр продуктов для дома под брендами April, «Мара», «Чайка», Sunday, Suprim, «Восход» и «Краса». Стиральные порошки April Evolution и Sunday имеют бесфосфатные формулы, что открывает доступ компании к регулируемым рынкам стран ЕС и СНГ.

Справка.

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» (осн. 2010г.)- один из крупнейших производителей средств для стирки, продуктов бытовой химии и личной гигиены в СНГ и Восточной Европе.  Производственные мощности расположены в г.Осиповичи (Могилевская область). Число сотрудников – свыше 200 человек.

Группа компаний SGS  (осн. 1878г.) – один из лидеров мирового рынка контроля, экспертизы, испытаний и сертификации.  В ее структуре действует 2,6 тыс. офисов  и лабораторий, в которых работает более 97 тыс. сотрудников. Штаб-квартира находится в г.Женева (Швейцарская Конфедерация).

 
 
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