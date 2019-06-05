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Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в Зону отчуждения

06.06.2019 11:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в Зону отчуждения

Благодаря популярности сериала "Чернобыль" производства компании HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской Атомной Электростанции вырос на 30-40%.

Представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест, пишет Reuters.

Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.

 
 
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Благодаря популярности сериала "Чернобыль" производства компании HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской Атомной Электростанции вырос на 30-40%.
 
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