Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в Зону отчуждения

Источник материала: Ежедневник





Благодаря популярности сериала "Чернобыль" производства компании HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения Чернобыльской Атомной Электростанции вырос на 30-40%.

Представители турфирмы SoloEast заявили, что в мае текущего года количество туристов возросло на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест, пишет Reuters .

Компания Chernobyl Tour сообщила о росте спроса на экскурсии на 30-40% после выхода сериала, при этом она успела сориентироваться и уже предлагает специальный тур по локациям, присутствующим в сериале.

Экскурсоводы также отмечают, что посетители все чаще спрашивают о местах и событиях, о которых они узнали по сериалу.