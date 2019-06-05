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Белорусские спасатели принимают участие в салоне «Комплексная безопасность-2019»

06.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

XII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2019» проходит в эти дни в ВДНХ ЭКСПО и на территории ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России».

Салон — крупнейший выставочный проект, ориентированный на демонстрацию достижений в области обеспечения безопасности страны, её населения и территории. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра Геннадий Ласута.

Спасатели нашей страны принимают участие сразу в нескольких направлениях работы «Комплексной безопасности-2019». Во-первых, посетители выставки могут познакомиться с разработками МЧС Беларуси для пожарных аварийно — спасательных служб. Среди представленных экспонатов — разработанные НИИ ПБиЧС боевая одежда спасателей, экипировка и пожарное оборудование, средства защиты головы, рук, разработки в области пропаганды безопасности жизнедеятельности. Современные белорусские модели не уступают зарубежным аналогам, при этом выгодно отличаются по цене.

Кроме того, спасатели примут участие в конференции, проходящей в рамках салона, и круглом столе, а также обсуждению проблем и перспектив развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



 
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XII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2019» проходит в эти дни в ВДНХ ЭКСПО и на территории ФГКУ...
 
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