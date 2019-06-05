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Лукашенко: политика Беларуси в отношении Украины не изменилась

06.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Киев связывают добрососедские отношения. Такими они и останутся, заявил президент Беларуси на встрече с бывшим лидером Украины Леонидом Кучмой, передает телеканал «МИР 24».

«Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам», – сказал Лукашенко.

Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе в свою очередь отметил «колоссальное значение», которое Минск имеет в работе трехсторонней контактной группы.

«Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались голоса, что эти встречи надо перенести в другое место. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск – единственное место, где можно проводить нормальный диалог», – заявил Кучма.

В этом месяце Леонид Кучма вновь представляет Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Сегодня в Минске проходит очередное заседание.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после их переговоров в Брюсселе.


 


 



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Теги: Минск
 
 
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Перед очередной встречей в Минске контактной группы по Донбассу президент пообщался с представителем Украины Леонидом Кучмой.
 
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