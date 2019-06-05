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Renault модернизировала флагманский кроссовер Koleos. Он получил два новых дизеля

06.06.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выпуск второго поколения Renault Koleos началось три года назад в Корее, откуда «паркетник» поставляется на все рынки (кроме китайского), включая и Беларусь. В этом году кроссовер дождался планового обновления, затронувшего внешность и моторную гамму.


Рестайлинг Koleos вышел скромным — проще всего узнать обновленные машины можно по измененным бамперам с серебристыми вставками, имитирующих защиту, были подретушированы радиаторная решетка и задние фонари, а фары на всех версиях теперь светодиодные. Палитра доступных цветов кузова пополнилась новым «металликом» Vintage Red, появились колесные диски нового дизайна (18 или 19 дюймов).


Изменения в салоне Koleos тоже незначительные и касаются функционала медиасистемы R-Link2 с вертикальным «планшетом» диагональю 7 и 8,7 дюймов — теперь она поддерживает Apple CarPlay. Система автоматического торможения дополнена функцией распознавания пешеходов, также обещаны отделочные материалы возросшего качества и новые элементы декора.


Что касается силовых агрегатов, то на европейском рынке для Koleos заявлены два новых турбодизеля Blue dCi объемом 1,8 л и 2 л, отвечающих Euro 6d-Temp — в первом случае отдача составляет 150 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента, а во втором 190 сил и 380 Нм. Оба работают в паре с вариатором X-Tronic, самый мощный дизель по умолчанию идет в комбинации с полным приводом.


В Европе прием заказов на обновленный Koleos начнется в июле, но первые покупатели получат машины в октябре. Когда модернизированный «паркетник» доберется до рынка ТС, пока неясно, но гамма двигателей, по всей видимости, у нас останется прежней — это пара бензиновых атмосферных моторов 2.0 (145 л.с.) и 2.5 (171 л.с.) и 173-сильный турбодизель объемом 2 л.

 
 
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Выпуск второго поколения Renault Koleos началось три года назад в Корее. В этом году кроссовер дождался планового обновления, затронувшего внешность и моторную гамму.
 
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