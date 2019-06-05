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Мошенники в сфере ритуальных услуг. Что нужно знать, чтобы не попасться

06.06.2019 12:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Смерть близкого человека – это всегда шок. Даже если человек долгое время болел и, вроде бы, все были готовы к тому, что в любой момент он может уйти, это печальное событие все равно выбивает из колеи. Родственники зачастую оказываются в таком состоянии, когда нет ни сил, ни желания брать под стопроцентный контроль организацию похорон или оформление необходимых документов. И именно этим, к сожалению, пользуются мошенники в сфере ритуальных услуг. Interfax.by рассказывает, что делать и на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой обмана в такую трудную минуту.

Подозрительные предложения и звонки

Где бы ни скончался человек: дома, в больнице, при несчастном случае на производстве или на улице, -  в любом случае вам придется контактировать с медиками и милицией. Так вот, никто из них не имеет предлагать вам услуги каких-то похоронных агентств или ритуальных перевозчиков. Даже если это преподносится как добрый совет, отказывайтесь. Если решили, что не будете сотрудничать с государственными службами, выбирайте ритуальные услуги самостоятельно. Иначе вы рискуете заплатить сумму, которая будет в несколько раз превышать рыночную цену.

Это же касается и звонков от агентств, которые могут поступать вам, спустя какое-то время после смерти близкого человека. Помните, что все они – коммерческие, то есть ваш номер телефона куплен у информаторов, порой, не за маленькие деньги, которые, конечно же, хочется отбить. Поэтому смело отказывайтесь ото всех подобных предложений.

Обман в морге

Тело умершего, так или иначе, доставляют в морг, где либо проводят вскрытие, либо готовят к похоронам. И здесь вас также могут обмануть.

Во-первых, могут поступать звонки от якобы сотрудников морга, которые будут настаивать на том, что оформлять ритуальные услуги необходимо именно у них, а любое агентство сделает это гораздо дороже. Плюс вам могут говорить о скидках, снижении цен и т.п.

Во-вторых, может быть наоборот – вас будут убеждать, что просто необходимо отказаться от услуг морга и обратиться в какое-то ритуальное агентство.

Чтобы избежать лишних трат, попросите в морге официальный (заверенный подписью и печатью) прейскурант цен, а затем самостоятельно посмотрите, сколько хотят за те же услуги ритуальные агентства. Только после этого решайте, к кому в итоге обратиться.

Кроме того в морге могут начать шантажировать выдачей тела или говорить, что никто не будет заниматься сохранностью  тела умершего, если вы за это не заплатите. Не принимайте эти слова близко к сердцу. Все моменты проясняйте напрямую у руководства, не по телефону. Помните, что закон на вашей стороне.

Обман сотрудниками кладбищ

Вам также могут поступать звонки от "сотрудников кладбищ" с предложениями выбрать и приобрести какое-нибудь "элитное" место. Это все тоже должно вызывать подозрения.

Выбор ритуального агентства

Если решите обращаться к агентам, то связывайтесь лишь с теми, кто на слуху, изучите все имеющиеся у них лицензии и документы (на прейскурантах должна быть официальная печать и подпись директора, на удостоверениях – фото и печать), общайтесь исключительно с официальными представителями ритуальных фирм.

Дело в том, что сделав неудачный выбор, вы можете не только потерять деньги, но и получить церемонию, которая вас полностью не устроит. Так как независимым агентствам морги и кладбища обычно устанавливают сокращенное время прощания, с проблемами выдают тело усопшего и т.п.

Общаясь с агентами, просите разъяснять все общие моменты. Например, в прейскуранте сказано, что вам будет предоставлена "услуга кладбища по погребению" и цена. Требуйте детального рассказа о том, что входит в эту услугу и сколько стоит каждая позиция.

Договоры  должны быть оформлены исключительно на бланках компании. Там должны быть: реквизиты организации, логотипы, проставлены печати.

Заказы оформляются на номерных бланках строгой отчетности, все должны содержать одинаковые номера и серии. Всяческие доплаты и оплата дополнительных принадлежностей также оформляется на специальных бланках. Все позиции должны быть четко прописаны в местах, где не записано ничего, должен стоять прочерк.

Оформляйте заказы не на дому, а  в офисах компаний, где можно будет посмотреть весь ассортимент, сравнить цены, свериться с официальным прейскурантом.

Не дайте злоумышленникам воспользоваться вашим состоянием.

 
 
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Смерть близкого человека – это всегда шок. Даже если человек долгое время болел и, вроде бы, все были готовы к тому, что в любой момент он может уйти, это печальное...
 
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