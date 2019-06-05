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Белорусскую делегацию на ПМЭФ возглавляет вице-премьер Петришенко

06.06.2019 12:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко участвует в ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба белорусского посольства в Москве.

По информации посольства, в составе делегации также посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра энергетики Вадим Закревский, заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогощук, заместитель директора ГУ "Национальное агентство инвестиций и приватизации" Денис Мелешкин и др.

"Члены делегации примут участие в пленарных заседаниях Форума и в работе его секций: "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста», "Энергетическая панель" и др.", - отметили в дипмиссии.

Кроме того, запланированы встречи посла Семашко с руководителями российский регионов: с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, губернатором Московской области Андреем Воробьевым, врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

ПМЭФ – главный ежегодный экономический форум России и других стран СНГ — проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ-2019 пройдет с 6 июня по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тыс. гостей из 75 стран мира, более 270 компаний.

 
 
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Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко участвует в ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщает...
 
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