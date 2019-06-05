ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Раде обвиняют Зеленского в капитулянтстве и измене

06.06.2019 12:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Глава комитета по иностранным делам парламента Украины Анна Гопко заявила, что озвученные представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонидом Кучмой пункты "дорожной карты президента Владимира Зеленского" являются началом капитуляции Украины по российскому сценарию.

"Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены", - написала Гопко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она подчеркнула, что все украинцы стремятся к миру, "но не надо путать мир и капитуляцию на условиях врага".

"Что означает призыв "запретить стрелять в ответ"?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами? Что значит предложение "снять блокаду" с оккупированных территорий?! Ведь решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями было ответом на захват украинских предприятий и введение в ОРДЛО рублевой зоны. Враг вернул наши предприятия и оборот гривни, прекратил совершать преступления на оккупированных территориях?", - пишет Гопко.

В свою очередь глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что односторонние уступки Киева по Донбассу "без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны".

"Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ИФ) выставляет условия капитуляции. Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине", - написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

Накануне на заседании ТКГ в Минске Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", - приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава комитета по иностранным делам парламента Украины Анна Гопко заявила, что озвученные представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белнефтехим" ответил белорусам о возможности снижения цен на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кофты женские молодежные фото в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика