В Раде обвиняют Зеленского в капитулянтстве и измене

Источник материала: Интерфакс

Глава комитета по иностранным делам парламента Украины Анна Гопко заявила, что озвученные представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонидом Кучмой пункты "дорожной карты президента Владимира Зеленского" являются началом капитуляции Украины по российскому сценарию.

"Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены", - написала Гопко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она подчеркнула, что все украинцы стремятся к миру, "но не надо путать мир и капитуляцию на условиях врага".

"Что означает призыв "запретить стрелять в ответ"?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами? Что значит предложение "снять блокаду" с оккупированных территорий?! Ведь решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями было ответом на захват украинских предприятий и введение в ОРДЛО рублевой зоны. Враг вернул наши предприятия и оборот гривни, прекратил совершать преступления на оккупированных территориях?", - пишет Гопко.

В свою очередь глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что односторонние уступки Киева по Донбассу "без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны".

"Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ИФ) выставляет условия капитуляции. Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине", - написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

Накануне на заседании ТКГ в Минске Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", - приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".