«Неправомерно завысили!» Юристы будут судиться со службой такси из-за высоких тарифов

Источник материала: Tut.by

«Тарифы на перевозку такси фирмы „Киттакс“ неправомерно завышены», — считают в Региональном обществе защиты потребителей, юристов которого шокировали суммы в чеках за проезд на авто этой компании. В связи с этим, общество подало на «Киттакс» иск в суд в пользу неопределенного круга потребителей. Гражданское дело о защите прав потребителей будет рассмотрено в суде Заводского района Минска.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В СМИ неоднократно сообщалось, что пассажиры садятся в такси, а по окончании поездки получают чеки на огромные суммы. Недавно на портале TUT.BY писали, что таксист фирмы «Киттакс» потребовал более 70 рублей за поездку в полтора километра . Мы считаем, что тарифы этой фирмы неправомерно завешены и не согласуются с уровнем тарифов, сложившихся на рынке, поэтому решили подать иск на эту компанию, — сообщил AUTO.TUT.BY Дмитрий Малец, заместитель председателя Правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».



Фото предоставлено читательницей Натальей

Столичное частное предприятие «Киттакс» занимается автомобильными перевозками такси. Тарифы этой компании намного выше чем установленные в службах, в которых такси можно вызвать онлайн или по телефону через диспетчера. Например, средняя стоимость услуг такси по Минску составляет: абонирование (включающее посадку и 3 км проезда) — 4 рубля 50 копеек, 1 км проезда в городе — 55 копеек, за городом — 85 копеек.



Такие тарифы на перевозку такси установлены в фирме «Киттакс»

Дмитрий Малец отметил, что при формировании цен на оказание услуг такси перевозчики применяют свободные тарифы. Вместе с тем свободная цена складывается под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции, однако тарифы «Киттакс» в несколько раз превышают среднерыночные цены.

— Тарифы на услуги должны быть экономически обоснованы и подтверждены расчетами. Указанные этим перевозчиком цены противоречат принципам добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и могут быть направлены на необосновательное обогащение.

В обществе защиты потребителей считают, что водители такси, кроме размещения своих тарифов на видном месте, должны объявлять о них пассажиру, кроме того пассажир может узнать от водителя какой будет ориентировочная стоимость поездки (пункты 159 и 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров).

— Произошедшие с пассажирами случаи говорят о том, что перевозчик позволил себе недобросовестное поведение на рынке, он нарушил законодательство в сфере защиты прав потребителей. Подобное поведение перевозчика может негативно сказаться на сфере пассажирских перевозок в период проведения II Европейских игр. Особенно если учесть, что этот перевозчик не подписывал Меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги такси .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В своем иске Региональное общество защиты потребителей просит суд признать действия «Киттакс» в сфере перевозок противоправными, так как их тарифы на перевозку пассажиров многократно превышают уровень тарифов на данный вид услуг, водители не сообщают пассажирам о ценах на перевозку и не оказывает содействие потребителям в свободном выборе предлагаемой услуги. А также обязать ответчика прекратить противоправные действия в отношении своих клиентов.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.