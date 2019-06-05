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«Неправомерно завысили!» Юристы будут судиться со службой такси из-за высоких тарифов

06.06.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Тарифы на перевозку такси фирмы „Киттакс“ неправомерно завышены», — считают в Региональном обществе защиты потребителей, юристов которого шокировали суммы в чеках за проезд на авто этой компании. В связи с этим, общество подало на «Киттакс» иск в суд в пользу неопределенного круга потребителей. Гражданское дело о защите прав потребителей будет рассмотрено в суде Заводского района Минска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В СМИ неоднократно сообщалось, что пассажиры садятся в такси, а по окончании поездки получают чеки на огромные суммы. Недавно на портале TUT.BY писали, что таксист фирмы «Киттакс» потребовал более 70 рублей за поездку в полтора километра. Мы считаем, что тарифы этой фирмы неправомерно завешены и не согласуются с уровнем тарифов, сложившихся на рынке, поэтому решили подать иск на эту компанию, — сообщил AUTO.TUT.BY Дмитрий Малец, заместитель председателя Правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».


Фото предоставлено читательницей Натальей

«За копейки не повезу». Таксист рассказал, как поездка в полтора километра обошлась в 73 рубля

Столичное частное предприятие «Киттакс» занимается автомобильными перевозками такси. Тарифы этой компании намного выше чем установленные в службах, в которых такси можно вызвать онлайн или по телефону через диспетчера. Например, средняя стоимость услуг такси по Минску составляет: абонирование (включающее посадку и 3 км проезда) — 4 рубля 50 копеек, 1 км проезда в городе — 55 копеек, за городом — 85 копеек.


Такие тарифы на перевозку такси установлены в фирме «Киттакс»

Дмитрий Малец отметил, что при формировании цен на оказание услуг такси перевозчики применяют свободные тарифы. Вместе с тем свободная цена складывается под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции, однако тарифы «Киттакс» в несколько раз превышают среднерыночные цены.

— Тарифы на услуги должны быть экономически обоснованы и подтверждены расчетами. Указанные этим перевозчиком цены противоречат принципам добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и могут быть направлены на необосновательное обогащение.

В обществе защиты потребителей считают, что водители такси, кроме размещения своих тарифов на видном месте, должны объявлять о них пассажиру, кроме того пассажир может узнать от водителя какой будет ориентировочная стоимость поездки (пункты 159 и 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров).

— Произошедшие с пассажирами случаи говорят о том, что перевозчик позволил себе недобросовестное поведение на рынке, он нарушил законодательство в сфере защиты прав потребителей. Подобное поведение перевозчика может негативно сказаться на сфере пассажирских перевозок в период проведения II Европейских игр. Особенно если учесть, что этот перевозчик не подписывал Меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги такси.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В своем иске Региональное общество защиты потребителей просит суд признать действия «Киттакс» в сфере перевозок противоправными, так как их тарифы на перевозку пассажиров многократно превышают уровень тарифов на данный вид услуг, водители не сообщают пассажирам о ценах на перевозку и не оказывает содействие потребителям в свободном выборе предлагаемой услуги. А также обязать ответчика прекратить противоправные действия в отношении своих клиентов.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
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