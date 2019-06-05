Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по хоккею перешел в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт.



Reuters

Михаил — сын известного белорусского хоккеиста, экс-капитана «Динамо» Игоря Стефановича, который сейчас работает тренером динамовской школы. Свое хоккейное образование Стефанович-младший начинал получать в Гродно, а заканчивал именно в СДЮШОР БФСО «Динамо».

В «Динамо-2» Михаил и делал первые шаги в профессиональном хоккее. Затем в его карьере были «Гомель-2» и «Гомель», причем за главную команду форвард дебютировал уже в 16 лет. В своем дебютном сезоне за «рысей» он забросил 16 шайб в 40 матчах регулярного чемпионата.

Талант Михаил не вызывал сомнений. И в один день в Гомеле объявился легендарный Патрик Руа. С его подачи Стефанович отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека и стал играть за «Квебек Ремпартс». В каждом из трех сезонов в форме «Ремпартс» белорус демонстрировал впечатляющую результативность: сезон-2007/08 — 62 матча, 66 (32+34) очков; сезон-2008/09 — 56 матчей, 76 (49+27) очков; сезон-2007/08 — 53 матча, 68 (25+43) очков!

Белоруса не могли не заметить. Благодаря наибольшему количеству шайб среди новичков Михаил, например, удостоился приза Майка Босси, как наиболее профессиональный проспект. А в 2008 году Стефанович был задрафтован «Торонто» в 4 раунде под общим 98-м номером.

Но пробиться в НХЛ форварду не удалось. После недолгого выступления за «Рединг Роялз» (ECHL) и «Торонто Марлис» (AHL) Стефанович вернулся на родину. Это был его первый приход в «Динамо-Минск». В сезоне-2010/2011 белорус сыграл за команду Марека Сикоры 21 матч в «регулярке» и помог «зубрам» впервые в истории пробиться в плей-офф в КХЛ, а затем поучаствовал и в 4 поединках плей-офф.

Закрепиться в КХЛ не получилось, и Михаил продолжил карьеру в «Гомеле». Дальше в его карьере были российские «Торос», «Лада», «Дизель» и американский клуб «Рапид-Сити» (ECHL).

Последние три сезона Стефанович выступал в Беларуси и трижды был чемпионом: дважды в форме «Немана», а затем и минской «Юности». В минувшей игровой кампании нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата — 57 (32+25) очков в 56 матчах.

Михаил накопил и богатый международный опыт. За его плечами четыре чемпионата мира в составе национальной сборной, а также выступление в олимпийской квалификации.