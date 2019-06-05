ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по хоккею перешел в минское «Динамо»

06.06.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт.


Reuters

Михаил — сын известного белорусского хоккеиста, экс-капитана «Динамо» Игоря Стефановича, который сейчас работает тренером динамовской школы. Свое хоккейное образование Стефанович-младший начинал получать в Гродно, а заканчивал именно в СДЮШОР БФСО «Динамо».

В «Динамо-2» Михаил и делал первые шаги в профессиональном хоккее. Затем в его карьере были «Гомель-2» и «Гомель», причем за главную команду форвард дебютировал уже в 16 лет. В своем дебютном сезоне за «рысей» он забросил 16 шайб в 40 матчах регулярного чемпионата.

Талант Михаил не вызывал сомнений. И в один день в Гомеле объявился легендарный Патрик Руа. С его подачи Стефанович отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека и стал играть за «Квебек Ремпартс». В каждом из трех сезонов в форме «Ремпартс» белорус демонстрировал впечатляющую результативность: сезон-2007/08 — 62 матча, 66 (32+34) очков; сезон-2008/09 — 56 матчей, 76 (49+27) очков; сезон-2007/08 — 53 матча, 68 (25+43) очков!

Белоруса не могли не заметить. Благодаря наибольшему количеству шайб среди новичков Михаил, например, удостоился приза Майка Босси, как наиболее профессиональный проспект. А в 2008 году Стефанович был задрафтован «Торонто» в 4 раунде под общим 98-м номером.

Но пробиться в НХЛ форварду не удалось. После недолгого выступления за «Рединг Роялз» (ECHL) и «Торонто Марлис» (AHL) Стефанович вернулся на родину. Это был его первый приход в «Динамо-Минск». В сезоне-2010/2011 белорус сыграл за команду Марека Сикоры 21 матч в «регулярке» и помог «зубрам» впервые в истории пробиться в плей-офф в КХЛ, а затем поучаствовал и в 4 поединках плей-офф.

Закрепиться в КХЛ не получилось, и Михаил продолжил карьеру в «Гомеле». Дальше в его карьере были российские «Торос», «Лада», «Дизель» и американский клуб «Рапид-Сити» (ECHL).

Последние три сезона Стефанович выступал в Беларуси и трижды был чемпионом: дважды в форме «Немана», а затем и минской «Юности». В минувшей игровой кампании нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата — 57 (32+25) очков в 56 матчах.

Михаил накопил и богатый международный опыт. За его плечами четыре чемпионата мира в составе национальной сборной, а также выступление в олимпийской квалификации.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал с минским «Динамо» двусторонний годичный контракт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рама - карбон, а цена около 7 тысяч евро. На каких велосипедах были замечены президент и его сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика