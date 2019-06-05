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Рама - карбон, а цена около 7 тысяч евро. На каких велосипедах были замечены президент и его сын
Источник материала: Tut.by
В минувшую субботу президент и его сын
Младший сын Николай выбрал для велопрогулки продукцию марки Canyon. Скорее всего, это модель из серии Aeroad. На официальном сайте производителя такой велосипед в топовой комплектации стоит 7499 евро. За что такие деньги? За карбоновую раму, благодаря которой весит велосипед всего семь килограмм.
— Очень похож на «реплику» версии для Тур де Франс. Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот на ободных. К слову ценник стартует с 3,2 тысяч евро, топовая модель стоит 7,5 тысяч, ну, а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, — говорит эксперт.
Кстати, продаются такие велосипеды без педалей. Их подбирает покупатель индивидуально. По словам специалиста, на велосипедах Николая и Александра Лукашенко установлены педали, которые не соответствуют классу техники. Обычно используются контактные педали, когда нога велосипедиста крепится к платформе. Но при этом потребуются специальные велоботинки.
— У Александра Лукашенко велосипед шоссейного класса, но стоит достаточно бюджетный руль Easton EA50, а тормозные ручки avid single digit, которые туда ну никак не подходят по своим техническим характеристикам. Колеса с аэродинамическими спицами, довольно дорогие. Рама по геометрии больше напоминает «горник». В целом велосипед, похоже, полностью «кастомный», то есть собранный из деталей различных производителей. Поэтому сложно сказать, сколько он может стоить, — отмечает эксперт.
В кадре есть еще двое мужчин на вполне бюджетных «горниках» марки Kellys. Стоят такие примерно 400−500 долларов.
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Президент Лукашенко и его сын Николай для визита в Болбасово решили использовать велосипеды. Но не простые. Мы узнали, что это за модели, и сколько они могут стоить.
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