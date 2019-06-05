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Рама - карбон, а цена около 7 тысяч евро. На каких велосипедах были замечены президент и его сын

06.06.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу президент и его сын неожидано приехали в городской поселок Болбасово. Да не в сопровождении кавалькады спецмашин, а по-простому, на велосипедах. Но мы выяснили со специлистом отдела продаж велотехники, что сами велосипеды простыми никак не назовешь.


Скриншот видео со страницы «Народные новости Витебска» во «ВКонтакте»

Младший сын Николай выбрал для велопрогулки продукцию марки Canyon. Скорее всего, это модель из серии Aeroad. На официальном сайте производителя такой велосипед в топовой комплектации стоит 7499 евро. За что такие деньги? За карбоновую раму, благодаря которой весит велосипед всего семь килограмм.

— Очень похож на «реплику» версии для Тур де Франс. Стандартный велосипед идет с дисковыми тормозами, а этот на ободных. К слову ценник стартует с 3,2 тысяч евро, топовая модель стоит 7,5 тысяч, ну, а «реплика» может стоить и 10 тысяч евро, — говорит эксперт.


Фото: Canyon

Кстати, продаются такие велосипеды без педалей. Их подбирает покупатель индивидуально. По словам специалиста, на велосипедах Николая и Александра Лукашенко установлены педали, которые не соответствуют классу техники. Обычно используются контактные педали, когда нога велосипедиста крепится к платформе. Но при этом потребуются специальные велоботинки.

— У Александра Лукашенко велосипед шоссейного класса, но стоит достаточно бюджетный руль Easton EA50, а тормозные ручки avid single digit, которые туда ну никак не подходят по своим техническим характеристикам. Колеса с аэродинамическими спицами, довольно дорогие. Рама по геометрии больше напоминает «горник». В целом велосипед, похоже, полностью «кастомный», то есть собранный из деталей различных производителей. Поэтому сложно сказать, сколько он может стоить, — отмечает эксперт.

В кадре есть еще двое мужчин на вполне бюджетных «горниках» марки Kellys. Стоят такие примерно 400−500 долларов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Президент Лукашенко и его сын Николай для визита в Болбасово решили использовать велосипеды. Но не простые. Мы узнали, что это за модели, и сколько они могут стоить.
 
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