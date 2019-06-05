Зеленского обвинили в плагиате из речи Порошенко

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Пресс-секретарь Петра Порошенко опубликовал идентичные выдержки из выступлений бывшего и нынешнего президентов Украины, заявив о плагиате Зеленского. Администрация Зеленского проверяет эти обвинения.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского начала служебное расследование в связи с совпадением фрагментов выступлений нынешнего главы государства и экс-президента Петра Порошенко, пишет dw.com .

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского и параллельно продолжали работать на Петра Порошенко", - заявил вечером в среду, 5 июня, заместитель главы администрации Кирилл Тимошенко.

Если подтвердится частное сотрудничество госслужащих МИД с экс-президентом, "будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", указал Тимошенко, заявив о "диверсии отдельных сотрудников" и "сознательной провокации" команды Петра Порошенко.

Глава пресс-службы Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в плагиате . Зеленский "украл целый абзац" из речи Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность", написал Цеголко в Facebook. "Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - добавил пресс-секретарь.

Далее он привел твит пресс-службы Зеленского с его словами, произнесенными на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском, а также видео с выступлением Порошенко. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявляют как бывший, так и нынешний президенты. Далее оба говорят о "мощном ударе по российскому авторитаризму, пути к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".