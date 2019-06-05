7 июня ожидаются грозы и сильный ветер

Источник материала: Ежедневник





По сведениям Белгидрометцентра, грозы пройдут местами по всей стране.

Как сообщается на сайте pogoda.by , 7 июня местами по республике ожидаются грозы, днем при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В дневные часы в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

Напомним, вчера, 5 июня, в некоторых районах столицы прошел сильный ливень с градом и ураганным ветром. МЧС зафиксировали подтопления некоторых участков дороги и поваленные деревья.