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7 июня ожидаются грозы и сильный ветер
06.06.2019 12:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По сведениям Белгидрометцентра, грозы пройдут местами по всей стране.
Как сообщается на сайте
В дневные часы в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
Напомним, вчера, 5 июня, в некоторых районах столицы прошел сильный ливень с градом и ураганным ветром. МЧС зафиксировали подтопления некоторых участков дороги и поваленные деревья.
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По сведениям Белгидрометцентра, грозы пройдут местами по всей стране.
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