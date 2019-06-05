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7 июня ожидаются грозы и сильный ветер

06.06.2019 12:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

7 июня ожидаются грозы и сильный ветер

По сведениям Белгидрометцентра, грозы пройдут местами по всей стране.

Как сообщается на сайте pogoda.by, 7 июня местами по республике ожидаются грозы, днем при грозах сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В дневные часы в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

Напомним, вчера, 5 июня, в некоторых районах столицы прошел сильный ливень с градом и ураганным ветром. МЧС зафиксировали подтопления некоторых участков дороги и поваленные деревья.

 
 
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По сведениям Белгидрометцентра, грозы пройдут местами по всей стране.
 
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