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Как проект «Дети столицы» помогает ребятам, которые не попали в лагеря, с пользой провести время

06.06.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если ребёнок по определённым причинам не поехал в оздоровительный лагерь, куда его можно пристроить в Минске, чтобы он с пользой провел время, рассказали в программе «Большой город».

Анна Рысевец, начальник отдела  воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Не все дети поехали в оздоровительные лагеря, в силу определённых обстоятельств дети остались во дворе. С 2004 года существует проект «Дети столицы». Этот проект родился в нашем педагогическом университете и как раз студенты-волонтёры, понимая значимость вот такой занятости детей в летний период, организованного и развивающего досуга, они организуют эту занятость на базе конкретных учреждений образования. В этом году на базе 10 школ волонтёры педагогического университета (5 районов будет у нас охвачено этим проектом) будут совершенно бесплатно обеспечивать вот эту занятость с детьми, которые не попали или не хотят по каким-то причинам ехать в лагерь или не могут в силу каких-то обстоятельств. Но для того, чтобы дети интересно и с пользой провели время, то вот такая занятость на базе пяти районов будет организована и дети смогут приятно и интересно провести первую половину дня, с 10.00 до 14.00 работают волонтёры.

Как проект «Дети столицы» помогает ребятам, которые не попали в лагеря, с пользой провести время

Люди в материале: Анна Рысевец
 
Теги: Минск
 
 
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