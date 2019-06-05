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Как проект «Дети столицы» помогает ребятам, которые не попали в лагеря, с пользой провести время
Источник материала: СТВ
Если ребёнок по определённым причинам не поехал в оздоровительный лагерь, куда его можно пристроить в Минске, чтобы он с пользой провел время, рассказали в программе
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
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Если ребёнок по определённым причинам не поехал в оздоровительный лагерь, куда его можно пристроить в Минске, чтобы он с пользой провел время, рассказали в...
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