Профильные летние лагеря: зачем они нужны и как туда попасть?

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Нужно ли детям учиться летом и зачем нужны профильные лагеря, узнали в программе «Большой город» .

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Наверное, каждый разработчик летней программы понимает, что в её основу должен быть положен принцип развивающего досуга, развивающей занятости и как раз на это нацелены все профильные лагеря.

В чём суть профильного лагеря?

Анна Рысевец:

На сегодняшний день профильный лагерь предполагает освоение детьми определённой программы. В зависимости от того, какая программа реализуется, дополнительно формируются навыки. То ли это программа туристского профиля, то ли это лингвистическая программа, которая предполагает изучение определённого иностранного языка или русского, белорусского языка. Допустим, при изучении иностранного языка организаторы нередко привлекают носителей основного языка для того, чтобы погружение вот в эту образовательную среду было полным, и ребята смогли приобрести больше навыков, знаний, умений сформировать у себя за короткий период. Эти программы являются логическим продолжением того, что ребята в течение учебного года изучали, но вот этот образовательный компонент разумно сочетается с отдыхом и оздоровлением.





Как попасть в такой профильный лагерь?

Анна Рысевец:

На базе каждого учреждения дополнительного образования будут организовываться такие профильные лагеря, но и, конечно, профильные 9-дневные лагеря организует наш государственный Дворец детей и молодёжи, наш туристско-экологический центр и отдельные учреждения образования, на базе которых работали объединения по интересам. Эта информация уже размещена на сайтах учреждений образования и информационных стендах.