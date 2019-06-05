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Бассейн откроют осенью в Шабанах
Источник материала: СТВ
Осенью в Заводском районе появится большой бассейн, рассказали в программе
Здесь будут две чаши: для взрослых и детей. За одну смену в бассейне смогут поплавать до 70 человек. Объект готов наполовину.
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Осенью в Заводском районе появится большой бассейн, рассказали в программе «Большой город». Он разместится на пересечении улиц Селицкого и Шабаны. Здесь будут...
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