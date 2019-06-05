Бассейн откроют осенью в Шабанах

Источник материала: СТВ

Осенью в Заводском районе появится большой бассейн, рассказали в программе «Большой город» . Он разместится на пересечении улиц Селицкого и Шабаны.









Здесь будут две чаши: для взрослых и детей. За одну смену в бассейне смогут поплавать до 70 человек. Объект готов наполовину.



