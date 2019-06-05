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Бассейн откроют осенью в Шабанах

06.06.2019 13:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Осенью в Заводском районе появится большой бассейн, рассказали в программе «Большой город». Он разместится на пересечении улиц Селицкого и Шабаны.

Бассейн откроют осенью в Шабанах

Бассейн откроют осенью в Шабанах

Здесь будут две чаши: для взрослых и детей. За одну смену в бассейне смогут поплавать до 70 человек. Объект готов наполовину.

Бассейн откроют осенью в Шабанах

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Осенью в Заводском районе появится большой бассейн, рассказали в программе «Большой город». Он разместится на пересечении улиц Селицкого и Шабаны. Здесь будут...
 
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