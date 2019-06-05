В Гродно пройдет презентация первого мобильного приложения для трассы М6

Источник материала: Вороновская газета





О дате презентации мобильного приложения автотрассы М6 будет сообщено дополнительно.

Мобильное приложение для трассы М6 станет эффективным подспорьем для всех путешествующих, рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

После введения безвизового режима поток туристов в Гродненской области значительно увеличился, что не может не сказаться на развитии IT-технологий в туристической сфере. Еще одним из значимых событий в скором времени станет ввод в эксплуатацию после капитального ремонта автомагистрали Гродно-Минск, обозначаемой на картах М6. Через 16 дней в Беларуси откроются II Европейские игры, участники и гости которых пересекут государственную границу в пункте пропуска «Брузги». И далее проследуют в столицу Беларуси по трассе М6, мобильное приложение которой разработали гродненцы в качестве подтверждения своего гостеприимства.





Об особенностях туристической новинки рассказал Алексей Пуцко, являющийся куратором данной темы в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

— Мобильное приложение автомагистрали М6 работает, как навигатор. В нем «забиты» достопримечательности, находящиеся в радиусе 50 км по обе стороны трассы до границы с Минской областью. В настоящее время имеются данные по Гродно, Гродненскому району, Щучину, Лиде, Ивью.

В приложение занесены сведения об автозаправочных станциях, пунктах питания, местах размещения (отели, хостелы), площадках для отдыха, банкоматах, остановках междугороднего транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, пограничном пункте пропуска «Брузги». Также указано расположение постов ГАИ, служба помощи автомобилистам (СТО). На самой трассе их немного, в основном они располагаются в городах, куда можно заехать. Обозначены места доступа Wi-Fi.





Приложение разработано на русском и английском языках. Пока в тестовом режиме действует рабочий вариант, в котором имеются категории по поиску автовокзалов, заправок и придорожных кафе. Полная версия будет доступна на телефонах, планшетах и других интернет-площадках.

Как пользоваться мобильным приложением? При открытии появится карта. Заходим в каталог объектов, выбираем интересующую категорию. Например, нажимаем пункты питания. Открывается та же карта, на ней только точки пунктов питания – тематические иконки. Смотрим, какие кафе или рестораны находятся ближе к нам. Получаем информацию о заведении, что оно собой представляет, какие услуги, какая кухня, интерьер, телефон владельца. Можно даже на подъезде заказать блюдо из меню. Что касается достопримечательностей, дано краткое описание, фотографии, перечень экскурсий, контакты. Кстати, в приложение встроен сервис погоды.

В конечном итоге в полную версию приложения будут внесены данные мастерских по шиномонтажу и автомоек. Установятся фильтры по рейтингу, удаленности и т.п. На карте можно будет сразу построить свой маршрут и просмотреть, сколько времени займет его прохождение.

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/