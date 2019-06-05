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В Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина появился бронзовый бюст поэта
06.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
6 июня 2019 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина появился бронзовый бюст поэта работы русского скульптора Д. Н. Леонова.
Организация в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 220-летия А. С. Пушкина во всем мире, федеральное агентство Россутрудничество сделало подарок библиотеке, которая носит имя великого русского поэта с 1945 года.
Красивый поэтический праздник. Кружащиеся в танце пары. Классические музыкальные произведения в исполнении юных скрипачей. Стихи А. С. Пушкина в исполнении лицеистов и поэтов. Театрализованное представление о лицейских годах поэта. В Беларуси помнят, любят и чтят общую с Россией историю.
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6 июня 2019 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина появился бронзовый бюст поэта работы русского скульптора Д. Н. Леонова. Организация в рамках...
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