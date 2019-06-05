Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня 2019 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина появился бронзовый бюст поэта работы русского скульптора Д. Н. Леонова.





Организация в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 220-летия А. С. Пушкина во всем мире, федеральное агентство Россутрудничество сделало подарок библиотеке, которая носит имя великого русского поэта с 1945 года.





Красивый поэтический праздник. Кружащиеся в танце пары. Классические музыкальные произведения в исполнении юных скрипачей. Стихи А. С. Пушкина в исполнении лицеистов и поэтов. Театрализованное представление о лицейских годах поэта. В Беларуси помнят, любят и чтят общую с Россией историю.