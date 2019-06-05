В лесах под Кобрином появился бурый медведь

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе появился бурый медведь, об этом kobrincityby сообщил инженер по охотничьему хозяйству ГОЛХУ "Кобринский опытный лесхоз" Василий Щерба.





Фото носит иллюстративный характер

Первый след был обнаружен еще 13 мая. Во время мониторинга численности дикого кабана недалеко от д. Засимы, кобринские лесники увидели четкий отпечаток лапы бурого медведя. След крупный - около 20 см в ширину и около 29 см в длину.

След бурого медведя, обнаруженный в Кобринском районе.

Позже стали появляться и другие сообщения от жителей района. Охотники видели косолапого в лесу у деревень Нетреба и Осовцы. Прошелся медведь и по дивинскому лесу. В урочище Дивин-Великий лес следы медведя увидели не только на тропе, мишка оказался с характером — прошелся по местным пасекам, переворачивал ульи, а в заброшенном лесном домике выбил стекла. Около пяти дней назад у д. Щерчево Пружанского района было обнаружено сразу пять следов косолапого.

Бурый медведь вернулся в Беловежскую Пущу спустя 16 лет. Следы косолапого обнаружили работники Пружанского охотхозяйства в конце мая, сообщает сайт нацпарка «Беловежская Пуща» . Мишка оставил следы лап в грязи у реки Лесная Левая и и на близлежащей дороге. В течение нескольких дней было ещё несколько сообщений от местных жителей и сотрудников Национального парка о следах одиночного медведя в юго-восточной части Беловежской пущи.

Медведи исчезли из Беловежской пущи еще в конце XIX века в результате интенсивных охот (последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты). В 2003 году бурый медведь вот так же внезапно появился в пущанских лесах. Он обосновался на несколько месяцев на границе болота Дикое, регулярно посещал поля с овсом и ячменем. Судя по отмеченным сейчас следам - это молодое животное, которое бродит в поисках нового местообитания.

Бурый медведь (URSUS ARCTOS Linnaeus) имеет статус охраняемого вида и занесен в Красную книгу Республики Беларусь.

Новость быстро облетела околицы. И это неудивительно, местные жители должны иметь в виду, что в лесах есть бурый медвед, а встреча с лесным гигантом не безопасна.

Что делать при встрече с медведем?

Медведь считается очень умным животным, и не зря его дрессируют в цирке. А еще очень настойчивым. Например, может унести с собой улей в более спокойное место, чтобы достать мед. Он любопытен, особенно по отношению к людям, которые очертаниями напоминают ему сородичей. Но чаще всего медведь боится человека и избегает. Кстати, наблюдения показывают, что медведи различают людей по полу и возрасту. От природы у животного тихий характер, но в целях обороны агрессия может появиться внезапно. У этого хищника есть противоположное свойство — отходчивость. Он может раздражительно фыркать, а через момент с опаской уйти. Поэтому важно правильно себя вести, отмечает Ирина Соловей. Вспышку агрессии у медведя заметить тяжело, поскольку не развита лицевая мускулатура. Выражение морды не настолько выразительное, как у других хищников. О многом говорит взгляд: если медведь смотрит искоса и только изредка бросает прямые взгляды, то ситуацию можно решить мирно. Плохой знак, если у хищника вздыблена шерсть на шее и спине, отчего он кажется горбатым; есть дрожь в теле и грозный рык. Помните, что у животных при агрессии существует «критическая дистанция» — если приблизиться ближе, реакция неизбежна. Близко подходить к медведю опасно еще и потому, что, убегая, он может сбить с ног или сильно ударить. Нельзя отрезать ему путь для побега, хотя часто он просто разворачивается на 180 градусов и убегает по следу. Известны случаи, когда от ярости бурые медведи даже бросались камнями. Если вы заметили зверя и он неминуемо заметит вас, оповестите о своем присутствии негромким криком. Низким и без визгливых нот! Убегать от медведя — плохая идея, он может разгоняться до 64 км/ч. Смотреть прямо в глаза — тоже опасно, у животных это сигнал угрозы и приглашение к драке. Нужно спокойно выжидать. Если медведь не торопится, можно начать разговор спокойным тоном. Иногда это помогает. Если нападение неизбежно, можно спасаться на дереве. Но только если оно рядом, крепкое и высокое: медведь умеет валить деревья и при желании хорошо лазит по ним. В крайнем случае есть вариант притвориться мертвым: лечь на живот, закрыть шею и затылок руками.