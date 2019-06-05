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В лесах под Кобрином появился бурый медведь
06.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобринском районе появился бурый медведь, об этом kobrincityby сообщил инженер по охотничьему хозяйству
Фото носит иллюстративный характер
Первый след был обнаружен еще 13 мая. Во время мониторинга численности дикого кабана недалеко от д. Засимы, кобринские лесники увидели четкий отпечаток лапы бурого медведя. След крупный - около 20 см в ширину и около 29 см в длину.
След бурого медведя, обнаруженный в Кобринском районе.
Позже стали появляться и другие сообщения от жителей района. Охотники видели косолапого в лесу у деревень Нетреба и Осовцы. Прошелся медведь и по дивинскому лесу. В урочище Дивин-Великий лес следы медведя увидели не только на тропе, мишка оказался с характером — прошелся по местным пасекам, переворачивал ульи, а в заброшенном лесном домике выбил стекла. Около пяти дней назад у д. Щерчево Пружанского района было обнаружено сразу пять следов косолапого.
Бурый медведь вернулся в Беловежскую Пущу спустя 16 лет. Следы косолапого обнаружили работники Пружанского охотхозяйства в конце мая, сообщает сайт
Медведи исчезли из Беловежской пущи еще в конце XIX века в результате интенсивных охот (последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты). В 2003 году бурый медведь вот так же внезапно появился в пущанских лесах. Он обосновался на несколько месяцев на границе болота Дикое, регулярно посещал поля с овсом и ячменем. Судя по отмеченным сейчас следам - это молодое животное, которое бродит в поисках нового местообитания.
Бурый медведь (URSUS ARCTOS Linnaeus) имеет статус охраняемого вида и занесен в Красную книгу Республики Беларусь.
Новость быстро облетела околицы. И это неудивительно, местные жители должны иметь в виду, что в лесах есть бурый медвед, а встреча с лесным гигантом не безопасна.
Что делать при встрече с медведем?
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В Кобринском районе появился бурый медведь, об этом kobrincityby сообщил инженер по охотничьему хозяйству ГОЛХУ "Кобринский опытный лесхоз" Василий Щерба. Фото...
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