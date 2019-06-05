Смотрите, какой фонтан открылся на улице им. Янки Купалы у Чулочного комбината

Источник материала: Виртуальный Брест

Фонтан - подарок от Чулочного комбината Бресту к празднику 1000-летия города.





Сегодня, 6 июня 2019 года состоялся символический запуск фонтана, на котором присутствовал глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук .





Он отметил, что это далеко не последний подарок городу от предприятий, но несомненно - один из самых интересных и ожидаемых.