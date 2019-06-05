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Смотрите, какой фонтан открылся на улице им. Янки Купалы у Чулочного комбината
06.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фонтан - подарок от Чулочного комбината Бресту к празднику 1000-летия города.
Сегодня, 6 июня 2019 года состоялся символический запуск фонтана, на котором присутствовал глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
Он отметил, что это далеко не последний подарок городу от предприятий, но несомненно - один из самых интересных и ожидаемых.
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Фонтан - подарок от Чулочного комбината Бресту к празднику 1000-летия города. Сегодня, 6 июня 2019 года состоялся символический запуск фонтана, на котором...
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