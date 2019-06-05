Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинце в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Несчастный случай на дороге произошел 5 июня в 19.20. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Пассат" под управлением 60-летнего местного жителя двигался по ул. Машерова.

Напротив дома №61 водитель наехал на дошкольницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы. По факту проводится проверка.