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Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

06.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинце в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

Несчастный случай на дороге произошел 5 июня в 19.20. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Пассат" под управлением 60-летнего местного жителя двигался по ул. Машерова.

Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

Напротив дома №61 водитель наехал на дошкольницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Пятилетняя девочка попала под машину в Лунинце

В результате ДТП ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы. По факту проводится проверка.

 
 
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  В Лунинце в дорожно-транспортном происшествии пострадала пятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Несчастный случай...
 
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