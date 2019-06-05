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Появилась технология, которая может узнать пароли и PIN-коды по звуку при вводе

06.06.2019 14:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые описали новый вид атак на мобильные устройства, при котором хакеры смогут получать доступ к смартфонам, «подслушивая», как пользователи вводят пароли. Об этом пишет Business Insider.


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Исследователи Кембриджского университета и Линчёпингского университета (Швеция) в своей работе описывают вредоносное ПО, которое сможет красть пароли и PIN-коды через микрофоны смартфонов. Технология на базе машинного обучения не является надежной, но она смогла точно угадать более половины четырехзначных PIN-кодов на Android-планшетах в одном тестовом случае.

«Мы показали, что хакерская атака может успешно восстановить PIN-коды, отдельные буквы и целые слова», — заявили исследователи.

Статья еще не рецензировалась, но была опубликована на сайте Корнелльского университета, предназначенном для научных исследований.

Суть хакерской атаки в том, что когда люди нажимают на экраны своих смартфонов и планшетов, они генерируют звуковые волны. Большинство современных портативных устройств имеют несколько микрофонов, которые они используют для голосовых вызовов, записи голосовых заметок и многого другого.

Исследователи использовали микрофоны устройств для обнаружения звуковых волн, генерируемых введением пароля. Отслеживая, какой микрофон первым услышал звук — разница, которую можно измерить в долях секунды, — созданное ими программное обеспечение может обоснованно предположить, на каком именно участке экрана возникла звуковая волна.

Созданная система была способна правильно угадать четырехзначный код доступа в 73% случаев после 10 попыток в одном тесте. В другом тесте она смогла идентифицировать 30% паролей длиной от 7 до 13 символов после 20 попыток.

Однако для эксплуатации уязвимости хакерам сначала придется заставить потенциальных жертв установить зловредное ПО на свои смартфоны, а также предоставить доступ к микрофонам. Поэтому реализовать это на практике было бы слишком сложно. Кроме того, сегодняшние операционные системы блокируют возможность приложений использовать микрофоны без разрешения владельца устройства.

 
 
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Исследователи описывают вредоносное ПО, которое сможет красть пароли и PIN-коды через микрофоны смартфонов.
 
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