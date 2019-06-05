Подсчитано, сколько пластика едят люди

Источник материала: Tut.by

В организм взрослого человека с пищей и вдыхаемым воздухом попадает до 121 тысячи микрочастиц пластика за год, и это не предел: обработаны результаты анализа лишь 15% наиболее распространенных продуктов. Об этом пишет ресурс « Популярная механика ».



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К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Виктории, проанализировав 26 научных работ, в которые вошло суммарно 3600 образцов и получены данные по 402 показателям. Результаты работы опубликованы на ресурсе Американского химического общества в среду, 5 июня.

Из них следует, что общее количество попадающих в организм человека микрочастиц пластика составляет до 81, 121, 74 и 98 тысяч для мальчиков, взрослых мужчин, девочек и взрослых женщин соответственно. Если оценивать только загрязнение пищи, то этот показатель составит от 39 до 52 тысяч микрочастиц на человека в зависимости от возраста и пола.

Значительное количество фрагментов пластика содержится в бутилированной воде: если человек выпивает свою дневную норму жидкости из пластиковых бутылок, он за год поглощает дополнительные 90 тысяч микрочастиц. Немало пластика оказалось и в алкогольных напитках, почти в 7,5 раза больше, чем в водопроводной воде: в среднем 32 микрочастицы на литр против 4,2. В общих результатах поглощения пластика этот показатель не учитывался, то есть это означает что реальное количество микрочастиц пластика, проходящее через организм человека, может быть значительно больше.

В источниках научной работы канадских специалистов использовались данные по продуктам, покрывающим лишь около 15% калорий, которые поглощают жители Северной Америки. Микрочастицы пластика — фрагменты различных полимеров размером до 130 микрометров (чуть более 0,1 миллиметра).

Несмотря на большое внимание исследователей к вопросу, биологическая роль таких загрязнений пока не установлена, как нет и подтверждения однозначно негативного влияния на флору и фауну. В организме человека большая часть микрочастиц пластика не задерживается и выходит естественным путем из ЖКТ либо со слизью из легких.

Однако опасения вызывает тот процент, что задерживается: существуют предположения, что микрочастицы пластика могут быть ассоциированы с нарушениями иммунного ответа организма, интоксикацией тяжелыми металлами, а также нарушениями в работе внутренних органов.