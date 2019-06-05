Педагоги из Мстиславля совершили образовательный тур по учреждениям образования Эстонии, Финляндии и Швеции

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Группа белорусских педагогов в рамках программы «STEM-обучение и обучение на основе феноменов, как инновационные ресурсы в образовательных практиках и профориентационной работе в странах Балтии и Скандинавии», совершила образовательный тур по учреждениям образования Эстонии, Финляндии и Швеции.

В составе группы были: директор районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Светлана Титова, директор средней школы №2 г. Мстиславля Елена Веркеенко и директор Мазоловской школы Татьяна Сведомская.

Основной целью поездки было знакомство с феноменом финского и эстонского образования, так как согласно международным исследованиям авторитетной организации PISA финские и эстонские школьники демонстрируют один из самых высоких в мире уровень знаний.

Первое учреждение образования, которое посетили белорусские педагоги, был New Nordic School в финском городе Эспоо. New Nordic School готовит детей к миру, который требует от них творческого, инновационного решения проблем. Детей поощряют и поддерживают, чтобы они могли учиться и делиться своими знаниями различными способами, будь то технология, искусство, ремесло, танцы, письмо и т. д. Учебная программа основана на знаменитой финской системе образования и интегрирована с лучшими педагогическими практиками со всего мира. Дети имеют возможность учиться в своём собственном темпе с помощью персонализированного обучения.

Затем мы посетили муниципальную начальную школу в Швеции, в пригороде Стокгольма. В школе есть директор по развитию. Одна из основных задач коллектива — сбор, обмен, создание и оптимизация деятельности STEM для возрастных групп 6-12 лет для изучения математики в школе.

Из Швеции мы обратно вернулись в Финляндию в город Эспоо, где посетили университет Аалто. Университет высоко ценится как в Финляндии, так и за её пределами. Инфраструктура вуза включает в себя современные научно-исследовательские центры с мощным оборудованием, благодаря чему студенты имеют возможность заниматься полноценными научными исследованиями. Университет запустил программу Junior, которая позволяет учиться здесь и школьникам. Преподаватели создают оптимальную среду для детей, которые стремятся овладеть знаниями. Вуз предоставляет им возможность для обучения и проведения исследований. Здесь можно было увидеть сочетание науки, искусства и технологий. И, разумеется, один из основных подходов, который используют в университете для работы со школьниками, — STEM. Здесь стремятся, чтобы все задания были прикладными, и решали реальные задачи общества.

Потом на пароме вернулись в Эстонию. Первый образовательный визит был в Таллинскую центральную русскую гимназию, которая основана в 1923 году. Здесь нас ожидало знакомство с замечательным педагогом Людмилой Рождественской. В гимназии её должность называется образовательный технолог. Эта необычная, на наш взгляд, профессия в последние годы в Эстонии стала очень востребованной. Людмила Рождественская одна из тех, кто активно обучает учителей и школьников информационным технологиям.

Из русской гимназии мы отправились в 21 школу г. Таллина. Уже на входе нас встретил замечательный детский хор. Хоровое пение и изобразительное искусство — это визитная карточка этой школы. Картинами учеников увешаны все стены, причём многие из них были нарисованы очень профессионально.

В этом учреждении образования открыта инновационная студия LEGO — самая большая в Балтии, что позволяет реализовывать при помощи новейших технологий и цифровых достижений самые прогрессивные педагогические методы. Здесь учитель выступает в качестве руководителя, предлагающего своим ученикам на выбор проектные работы, связанные с реальной жизнью. Инновационная студия поддерживает созданное в школе новое направление обучения «предпринимательская робототехника». Кстати, этой студией-лабораторией могут пользоваться ещё восемь учебных заведений столицы Эстонии.

Эстонцы по рейтингу PISA уже обошли финнов, хотя такой задачи себе вообще не ставили, просто делали своё дело. За счёт чего Эстония сделала такой рывок?

Как пояснила Людмила Рождественская, у эстонских школ есть большая самостоятельность в принятии решений. Кроме того, здесь стараются уходить от элитарности школ, рейтингов и т.д. Так, некоторые сельские школы Эстонии оснащены лучше, чем столичные. А самое главное — это учителя и их подход к обучению. Здесь много экспериментируют и стараются осознанно внедрять технологии в жизнь школы и школьников.

Что объединяет все учебные заведения Финляндии, Швеции и Эстонии? Во-первых, все учителя и ученики свободно общаются на английском языке. Во-вторых, ни в классах, ни в школьных коридорах мы не увидели никаких стендов и плакатов. На стенах — результаты детского творчества: рисунки, поделки, проектные артефакты, награды и т.п. В-третьих, школьные классы очень хорошо оснащены технически: компьютеры, проекторы, смартборды, маркерные доски, проигрыватели. Самое главное, что мы там увидели, — все школы для детей, а не для отчётности.

Так что такое STEM-обучение? Как мы поняли, STEM-подход — это обучение, основанное на исследовании как ведущем типе учебной деятельности, в основе которого — проблемы, вопросы, процессы, продукты. Проект, в котором есть цели, задачи и роли. И ученики — субъекты: самостоятельные авторы, инициаторы, лидеры и члены команды.

В современном обществе мы не можем подготовить детей к будущим профессиям, так как никто из нас не может сказать, какие специальности появятся и будут востребованы в будущем. Поэтому необходимо дать молодёжи умения и знания, которые позволят им добиться успеха в быстро развивающемся обществе.

Александр СЕМЁНОВ,

учитель информатики ГУО «Ходосовская средняя школа».