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Горецкая ГАИ: не рискуйте на переездах напрасно

06.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Железнодорожный переезд — один из наиболее опасных участков дороги.  Старший инспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков напоминает, что столкновение транспортного средства с поездом влечет очень тяжелые последствия.

 

Горецкая ГАИ: не рискуйте на переездах напрасно

 

Аварии, происходящие на переездах, называют «глупыми», однако не все так очевидно. Ведь человек видит светофор и знаки, знает о приближающейся опасности, но почему-то решает выехать на пути. Значит, у него есть какая-то логика, и он полагает, что сможет безопасно миновать рельсы. То есть речь зачастую идет об осознанном нарушении. И дело тут вовсе не в невнимательности, как многие полагают.

Следует напомнить, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 102 рублей.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к благоразумию: будьте внимательны на переездах, не спешите и не рискуйте напрасно!


 
 
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  Железнодорожный переезд — один из наиболее опасных участков дороги.  Старший инспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков напоминает, что столкновение...
 
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