Горецкая ГАИ: не рискуйте на переездах напрасно

Источник материала: Горецкий вестник

Железнодорожный переезд — один из наиболее опасных участков дороги. Старший инспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков напоминает, что столкновение транспортного средства с поездом влечет очень тяжелые последствия.





Аварии, происходящие на переездах, называют «глупыми», однако не все так очевидно. Ведь человек видит светофор и знаки, знает о приближающейся опасности, но почему-то решает выехать на пути. Значит, у него есть какая-то логика, и он полагает, что сможет безопасно миновать рельсы. То есть речь зачастую идет об осознанном нарушении. И дело тут вовсе не в невнимательности, как многие полагают.

Следует напомнить, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 102 рублей.

Госавтоинспекция призывает всех водителей к благоразумию: будьте внимательны на переездах, не спешите и не рискуйте напрасно!