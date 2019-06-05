В Бобруйске задержали грабителей дома

Спустя две минуты на место прибыла группа задержания, которая обнаружила открытое двустворчатое окно наружной рамы, при этом во внутренней раме отсутствовало стекло, сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны.
Правоохранители задержали возле дома 51-летнего пьяного мужчину. Несколько позже «взяли» и его напарника. Застигнутый врасплох 48-летний мужчина пытался спрятаться в доме.
Оба задержанных – неработающие, ранее судимые местные жители.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.