В Бобруйске задержали грабителей дома

Источник материала: Аргументы и факты

Спустя две минуты на место прибыла группа задержания, которая обнаружила открытое двустворчатое окно наружной рамы, при этом во внутренней раме отсутствовало стекло, сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны.

Правоохранители задержали возле дома 51-летнего пьяного мужчину. Несколько позже «взяли» и его напарника. Застигнутый врасплох 48-летний мужчина пытался спрятаться в доме.

Оба задержанных – неработающие, ранее судимые местные жители.