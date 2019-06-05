Многие водители предпочли бы открывать автомобиль, используя смартфон

Семьдесят шесть процентов немцев в какой-то момент находят использование ключей от автомобиля неудобным. Такие данные были получены в результате репрезентативного опроса, проведённого от имени Bosch институтом маркетинговых исследований PULS.

Водители в возрасте до 40 лет и те, кто много передвигается за рулём автомобиля имели негативный опыт использования обычных автомобильных ключей. Всё начинается с простой логистики: они не знают, куда положить их ключи (45% респондентов). Например, 44% респондентов отправляясь в бассейн клали ключи в непривычное для себя место, и на их поиски уходило много времени, а 38% опрошенных и вовсе потеряли ключи.

Некоторые привыкли отслеживать местоположение ключей с помощью фирменного беспроводного брелока автопроизводителя (только 6% респондентов). Поэтому неудивительно, что 40% респондентов положительно относятся к идее заменить ключи мобильным приложением. «Преимущества цифрового ключа очевидны – это удобно, безопасно и доступно в любое время и в любом месте», – поясняет Гарольд Крёгер, президент подразделения автомобильной электроники Bosch.

Компания работает над созданием приложения «Абсолютно без ключа», которое позволит водителям автоматически открывать и заводить автомобили без использования ключа и не дотрагиваясь до смартфона. Встроенный в автомобиль датчик распознаёт владельца смартфона и разблокирует двери автомобиля только для этого человека; уровень безопасности сравним с технологией отпечатков пальцев. В случае утери смартфона, систему без проблем можно деактивировать. Настройки приложения также позволяют предоставить временный доступ в автомобиль другим водителям.

От смартфона к ключам от автомобиля

Сегодня большинство людей редко отправляются куда-либо без смартфона. Большая часть порошенных используют свои смартфоны для съемки фото и видео (74%), просмотра страниц в Интернете (70%) и коммуникации посредством электронной почты (55%). При этом, 46% мужчин и 32% женщин, а также каждый второй водитель внедорожника с радостью восприняли перспективу использования цифрового приложения для блокировки дверей автомобиля на своих смартфонах.

Автолюбители, которые преодолевают от 15 001 до 20 000 км в год (49%) или более 20 000 км в год (51 %) особенно открыты для такой системы. Более того, каждый второй пользователь технологии безключевого доступа (54% опрошенных) допускают замену технологии приложением. Не стоит забывать, что, используя систему безключевого доступа в автомобиль, водителю так или иначе приходится иметь ключ при себе – в кармане брюк или пиджака, или в сумочке – и его легко потерять или забыть. «В последние годы большинство повседневных приложений и устройств перешли в формат мобильного приложения. Десять лет назад было совершенно нормально иметь отдельно камеру и мобильный телефон. Сейчас всё изменилось. Пришло время заменить автомобильные ключи смартфоном», отмечает Крёгер.

Участники опроса также видят множество преимуществ в цифровом ключе: 30% опрошенных положительно оценили возможность деактивирования системы онлайн в случае утери смартфона. Двадцати восьми процентам нравится идея использовать смартфон для удаленной блокировки или разблокировки своего автомобиля. Но фактор удобства имеет большое значение: 40% опрошенных всегда имеют при себе свой смартфон, а 38% считают, что с приложением для смартфона им больше не придется беспокоиться о потере ключей от машины.

Защита беспроводной и безключевой системы доступа от кражи

В настоящее время большинство немецких водителей блокируют и разблокируют свои автомобили, используя системы, коды которых можно легко перехватить и манипулировать. Большинство опрошенных (почти две трети) имеют пульты дистанционного управления для автомобиля. Хотя 87% респондентов считают пульты дистанционного управления безопасными, а 78% имею аналогичное мнение в отношении систем безключевого доступа , каждый пятый стал жертвой кражи ключа или знает человека, имевшего такой опыт.

Для передачи данных Bosch предлагает использовать вместо LF и UHF технологий смартфон как виртуальный ключ, а Bluetooth – как технологию передачи. Это значит, что сигнал не может быть перехвачен. «Если вы блокируете и разблокируете свой автомобиль с помощью мобильного приложения, вы используете перспективную технологию и получаете выгоду не только от повышенного уровня безопасности, но и от более простой эксплуатации», - говорит Крёгер.