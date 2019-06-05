В Минске усовершенствуют сервисный центр KIA

В Минске будет усовершенствована сервисная зона KIA. В автоцентре «Атлант-М на Независимости» увеличится пропускная способность, а постановка автомобиля механикам будет проходить в режиме онлайн.

В ближайшие месяцы в сервисной зоне реализуют пилотный проект по автоматизации процесса распределения автомобилей в цеху обслуживания. Это позволит ускорить процесс, так как не будет тратиться время на оценку ситуации и распределение функций. Кроме того, консультант в онлайн-режиме будет видеть, какие проводятся работы над автомобилем. И, соответственно, более детально консультировать его владельца.

До конца года также планируется ввести диалоговую приемку автомобиля. Водитель сможет участвовать в осмотре машины, задавать вопросы и расставлять приоритеты.

Вскоре в сервисной зоне появится еще один пост, специализирующийся на экспресс-сервисе. В результате уменьшится время ожидания автомобиля, который проходит техобслуживание.

Среди других планов – модернизация оборудования на постах мойки и установка более современного шиномонтажного оборудования.

«Текущие проекты по обновлению сервисной зоны направлены на повышение качества работ и увеличение пропускной способности. Причем сократится как время обслуживания, так и срок записи на сервис. Владельцы автомобилей смогут оценить перемены уже скоро. В целом, мы действуем по стандартам корейского производителя и стараемся максимально автоматизировать процесс», – заверяют в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости».

В сервисной зоне KIA занимаются обслуживанием всех корейских автомобилей марки КИА, независимо от того, где и когда она были приобретены. Только в 2018 году через автоцентр KIA «Атлант-М на Независимости» прошло более 20 тыс. автомобилей. Большинство обращений связано с техобслуживанием и диагностикой. Здесь также принимают автомобили, которые попадают под сервисную кампанию. Так, владельцы второго поколения Sportage 2007-2010 года выпуска могут бесплатно обновить ленты крепления топливных баков для большей безопасности во время движения.