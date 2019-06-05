В Красном дворике устроят бесплатные тренировки по танцам с известными белорусами

Источник материала: Tut.by

В июне для всех желающих в Минске пройдут бесплатные танцевальные тренировки в Красном дворике (Революционная, 7). Их устроят организаторы фестиваля Dream Dance Fest, который состоится во время «Славянского базара» в Витебске.



Фото: unsplash.com

Первую танцевальную тренировку 8 июня в 11.00 проведут лица «Славянского базара», ведущие конкурсной программы, солисты группы «Да Винчи» Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center.

Вторую тренировку 15 июня в 10.00 проведет титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина. Поможет ей коллега и одна из участниц «Танцев» на ТНТ Юлия Сувалова.

Фестиваль Dream Dance Fest пройдет 14 июля в Витебске на пл. Победы. Вход свободный, в программе танцевального события — конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные баттлы, а также масштабный турнир по Just Dance.