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В Красном дворике устроят бесплатные тренировки по танцам с известными белорусами
Источник материала: Tut.by
В июне для всех желающих в Минске пройдут бесплатные танцевальные тренировки в Красном дворике (Революционная, 7). Их устроят организаторы фестиваля
Первую танцевальную тренировку 8 июня в 11.00 проведут лица «Славянского базара», ведущие конкурсной программы, солисты группы «Да Винчи» Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center.
Вторую тренировку 15 июня в 10.00 проведет титулованная гимнастка и тренер Любовь Черкашина. Поможет ей коллега и одна из участниц «Танцев» на ТНТ Юлия Сувалова.
Фестиваль Dream Dance Fest пройдет 14 июля в Витебске на пл. Победы. Вход свободный, в программе танцевального события — конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные баттлы, а также масштабный турнир по Just Dance.
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Танцевать будут Екатерина Раецкая, Денис Дудинский, Любовь Черкашина и Юлия Сувалова
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