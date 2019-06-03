Целенаправленную борьбу ведут с борщевиком Сосновского на территории Лужковского сельского Совета

Источник материала: Клiч Радзiмы

Красивые широкие листья, насыщенный зеленый цвет и скрытая от первого взгляда серьезная угроза. Борщевик Сосновского, когда-то завезенный в страну с благими целями, теперь угрожает экологическому равновесию. Растение не только «оккупировало» поля и огороды, но и перебралось в лес, где бороться с ним крайне сложно.

Безобидный на первый взгляд борщевик Сосновского представляет собой реальную угрозу нашему здоровью. Пыльца в период цветения, запах травы растения могут вызвать аллергию с тяжелыми последствиями, сок при попадании в глаза — слепоту. А еще сорняк опасен тем, что может причинить ожоги, которые в некоторых случаях заканчиваются даже летальным исходом. Обожженная кожа заживает очень долго. Поэтому следует избегать контакта с растением.

В Беларуси борьба с борщевиком Сосновского — дело государственной важности. Выработаны национальный, областные и районные планы мероприятий по уничтожению этого инвазивного вида. Борются с ним и на территории нашего района. Более подробно об этом рассказала председатель Лужковского сельисполкома Татьяна Николаевна Краснодубская:

— В районе основной очаг произрастания борщевика находится на территории Лужковского сельского Совета. Так им «заражены» земли сельхозугодий и населенного пункта, мелиоративные каналы. Ежегодно мы ведем борьбу совместно с КУПСХП «Городец», а также Шарковщинским ПМС. В прошлом году сельхозпредприятием для борьбы с борщевиком была закуплена большая партия химического препарата «Тарсан». Поэтому в нынешнем году мы используем запасы прошлого года. Необходимо отметить, что значительную поддержку в борьбе с борщевиком оказал районный исполнительный комитет, который выделил деньги на закупку необходимого оборудования, в частности — мощный бензиновый опрыскиватель и два опрыскивателя аккумуляторных, которые более удобны и эффективны в использовании, чем садовые. Кроме этого была закуплена спецодежда для работы с химическими веществами на троих человек: костюмы, сапоги, головные уборы, перчатки, респираторы и другое. Работы проводятся в сухую безветренную погоду с полседьмого и до десяти утра, так как жарой более 25 градусов это делать не рекомендуется, продолжаются в семь вечера на два часа.

Активно борются с вредителем уже несколько лет работники КУПСХП «Городец» Александр Ерахнович, Юрий Квач, Виктор Апетенок, Сергей Кошель.

К слову, раньше использовали механический способ борьбы. Растение выкашивали целыми плантациями, где росло мало, то выкапывали и четвертовали корневища. Больше боролись непосредственно в населенном пункте и на заброшенных и опустевших земельных участках, чтобы остановить его распространение. На протяжении 4 лет ведем обработку препаратом «Тарсан» и результат очевиден. Можно говорить о том, что в Лужках есть много участков, где уже не появляются всходы борщевика. Химический способ кроме своей эффективности позволяет обрабатывать большую территорию «зараженных» земель.

Весной была проведена работа на территории бывшего свинокомплекса «Фабияново», где благодаря мощному бензиновому опрыскивателю его удалось уничтожить.

За один год проблему с борщевиком, конечно, не решить. Работа комплексная, общий успех зависит от ответственности каждого землепользователя.

Елена АНАНИЧ.