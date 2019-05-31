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6 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах

06.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

6 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах6 июня на железнодорожных переездах г.п. Шарковщина будет проходить «Международный день безопасности на железнодорожных переездах». Участие в мероприятии примут работники станции «Шарковщизна» и сотрудники Госавтоинспекции.

Участникам дорожного движения будут вручать памятки о правилах безопасности движения через железнодорожные переезды.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

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