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6 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах
06.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
6 июня на железнодорожных переездах г.п. Шарковщина будет проходить «Международный день безопасности на железнодорожных переездах». Участие в мероприятии примут работники станции «Шарковщизна» и сотрудники Госавтоинспекции.
Участникам дорожного движения будут вручать памятки о правилах безопасности движения через железнодорожные переезды.
В. МИЛОСЕРДОВ,
начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.
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