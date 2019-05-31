6 июня — Международный день безопасности на железнодорожных переездах

Источник материала: Клiч Радзiмы

6 июня на железнодорожных переездах г.п. Шарковщина будет проходить «Международный день безопасности на железнодорожных переездах». Участие в мероприятии примут работники станции «Шарковщизна» и сотрудники Госавтоинспекции.

Участникам дорожного движения будут вручать памятки о правилах безопасности движения через железнодорожные переезды.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.