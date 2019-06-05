Начнут ли из Гродно летать лоукосты и какие летние направления чартеров предложит Гродненский аэропорт

Источник материала: Новости Волковыска

Гродненский аэропорт как площадка для работы крупных лоукост-компаний рассматривается уже давно, пишет Гродненская правда.

До вылета самолета на один из самых популярных египетских курортов Шарм-эль-Шейх остается менее двух часов. Пассажиры проходят регистрацию, но те, кто летит уже не в первый раз, не торопятся занимать очередь: оформление документов в Гродненском аэропорту, по их словам, – процедура не муторная, и занимает она обычно не больше десяти минут. Ко входу подъезжают такси и личные авто. На многих припаркованных машинах можно заметить брестские и минские номера. На вопрос, что здесь забыли минчане, сотрудники аэропорта отвечают коротко – выгоду для семейного кошелька: вылет из Гродно в сумме обходится им дешевле на 150-200 долларов.













Пока одни пассажиры предвкушают легкий перелет и палящее египетское солнце, другие уже спускаются с борта только что приземлившегося на родину чартера. Изрядно загоревший на жарком морском побережье Чеслав Хрищанович сразу замечает журналистский объектив и сам вызывается на доверительную беседу с прессой. Гродненец вместе с семьей вернулся из Шарм-эль-Шейха. Эмоций и впечатлений – девать некуда, только усталость после перелета, как ни крути, «бьет по ногам». Впрочем, еще минут двадцать – и дома.

– Если автобусная остановка, к примеру, рядом с вами, вы же на другую не идете, чтобы добраться, куда нужно, – говорит Чеслав. – Так зачем ехать в тот же Национальный аэропорт Минск, когда до своего – рукой подать?! Близко – значит удобно. Минус дополнительные расходы. Качество сервиса к тому же ничем не уступает. Регистрацию, пограничный и таможенный контроль прошли быстро. Жаль, далеко не все знают, что Гродненский аэропорт вообще организует пассажирские рейсы. Надо исправлять ситуацию.













Сегодня Гродненский аэропорт – это международное авиатранспортное предприятие, филиал ГП «Белаэронавигация». Он был открыт в 1983 году, международный статус получил спустя десять лет. Кроме организации пассажирских перелетов – в основном это чартерные рейсы на самые востребованные курорты Болгарии, Турции, Египта, Черногории – здесь занимаются аэронавигационным обслуживанием воздушных судов, обрабатывают грузы, заправляют транзитные самолеты.





Недавно «Белаэронавигация» инициировала в Гродненском аэропорту реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Сейчас ее длина около 2,5 километра, ширина – 42 метра. Этого достаточно для воздушных судов максимальной взлетной массой порядка 190 тонн. Полосу планируют удлинить до 3 километров и расширить до 45 метров специально под «Боинг-747». Тогда Гродненский аэропорт сможет увеличить потоки грузовых рейсов, принимая, например, самолеты из Китая. Взлетно-посадочную полосу для таких типов судов, как Боинг-747, пока в нашей стране может предоставить только Национальный аэропорт. К тому же близость европейской и скандинавской границ и невысокие цены сделают свое дело, оправдав затраченные средства и принеся значительную прибыль.





Свою денежную выгоду, разумеется, ищут и пассажиры. Пока из Гродненского аэропорта можно улететь исключительно на классическом чартере. Ну а как же столь популярные в Европе бюджетные лоукостеры?

Гродненский аэропорт как площадка для работы крупных лоукост-компаний, таких как Ryanair и Wizz Air, рассматривается уже давно. Но, по словам начальника Гродненского филиала ГП «Белаэронавигация» Анатолия Купрашевича, запуск лоукост-рейсов – дело не одного дня.





– Сейчас идут переговоры как со стороны «Белаэронавигации», так и со стороны нашей областной исполнительной власти, – пояснил он. – Председатель облисполкома Владимир Кравцов обсуждал вопрос организации рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродненского аэропорта с послом Венгрии. Ведутся переговоры и насчет прихода к нам лоукост-компаний из Нидерландов. У таких совсем другие принципы ценообразования и ведения бизнеса. Пока не совсем понятно, как их вписать в основные модели нашей региональной экономики. В любом случае мы открыты для этого, и не исключено, что у гродненцев однажды появится и такой выбор.





Тем временем только что прибывший из Шарм-эль-Шейха многотонный «Боинг 737-300» на 148 посадочных мест готовится к следующему вылету. На борт самолета практически сразу поднимается подоспевший из Минска сменный экипаж – чартер перед посадкой новых пассажиров нужно хорошенько убрать и «дозаправить» питьевой водой и бортпитанием. Некогда расслабляться и электрорадиотехнической и диспетчерской службам. От них, в первую очередь, зависит безопасность полета. К слову, подготовка у сотрудников этих служб как у саперов – без права на ошибку.









– Специалистов нашего профиля в Беларуси готовит Белорусская государственная академия авиации, – рассказывает руководитель полетов Сергей Благун. – Но окончить вуз и получить диплом мало. После академии будущих диспетчеров ждет годовая стажировка, в том числе языковая. Последнюю они проходят в Лондоне, повышая уровень английского.





Диспетчер управления воздушным движением Виктория Морозова по здешним меркам, новичок в профессии. Каждый день, кроме основной работы, девушка ищет выходы из внештатных «летных» ситуаций, к счастью, искусственно спрограммированных. На профессиональном сленге это называется «розыгрышем». На практике же – это идеальный способ отработать до автоматизма верную схему действий. А опыт очень даже пригодится – график полетов у Гродненского аэропорта достаточно плотный: минимум по два чартера в день. При этом полупустыми самолеты в небо не взмывают никогда.









Вместе с количеством желающих отправиться на отдых со взлетно-посадочной полосы Гродненского аэропорта закономерно увеличивается и количество туристических чартерных рейсов: если в прошлом году их было чуть более шестидесяти, то в этом планируется уже порядка сотни. Нынешним летом из Гродно можно улететь в болгарский Бургас, турецкую Анталию, черногорский Тиват, египетский Шарм-эль-Шейх и, что в новинку, тунисскую Энфиду. Не исключено, что со временем будут организованы чартерные рейсы в Грузию, которая постепенно становится одной из самых популярных стран для курортного отдыха. А вот вылетов в Сочи, вопреки всем сомнениям, не предвидится – больно уж невостребованным, по информации туроператоров, оказался у гродненцев этот курорт.

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