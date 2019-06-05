В Беларуси собираются заготовить 177,6 тонн меда

Источник материала: Ежедневник





Белорусские лесные хозяйства планируют в этом году заготовить меда на 43,5 % больше, чем в прошлом году, – до 177,6 тонн.

В 2018 году было получено 123,7 тонн товарного меда. Проблемы пчеловодства поднимались на совещании, которое состоялось 4 июня.

По информации Министерства лесного хозяйства, в планах на 2020 год заготовить еще больше меда – до 186,7 тонн.

Отмечается, что объем производства товарного меда за последние пять увеличился в несколько раз. Важно не останавливаться на достигнутом показателе и развивать рынок.

На семинаре обсуждали также проблему нехватки молодых кадров. Отмечалось, что сегодня перенимать опыт пчеловодов практически некому. Таких специалистов готовят лишь в считанных учебных заведениях.