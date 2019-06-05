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В Беларуси собираются заготовить 177,6 тонн меда
06.06.2019 14:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские лесные хозяйства планируют в этом году заготовить меда на 43,5 % больше, чем в прошлом году, – до 177,6 тонн.
В 2018 году было получено 123,7 тонн товарного меда. Проблемы пчеловодства поднимались на совещании, которое состоялось 4 июня.
По информации Министерства лесного хозяйства, в планах на 2020 год заготовить еще больше меда – до 186,7 тонн.
Отмечается, что объем производства товарного меда за последние пять увеличился в несколько раз. Важно не останавливаться на достигнутом показателе и развивать рынок.
На семинаре обсуждали также проблему нехватки молодых кадров. Отмечалось, что сегодня перенимать опыт пчеловодов практически некому. Таких специалистов готовят лишь в считанных учебных заведениях.
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Белорусские лесные хозяйства планируют в этом году заготовить меда на 43,5 % больше, чем в прошлом году, – до 177,6 тонн.
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