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В Беларуси собираются заготовить 177,6 тонн меда

06.06.2019 14:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси собираются заготовить 177,6 тонн меда

Белорусские лесные хозяйства планируют в этом году заготовить меда на 43,5 % больше, чем в прошлом году, – до 177,6 тонн.

В 2018 году было получено 123,7 тонн товарного меда. Проблемы пчеловодства поднимались на совещании, которое состоялось 4 июня.

По информации Министерства лесного хозяйства, в планах на 2020 год заготовить еще больше меда – до 186,7 тонн.

Отмечается, что объем производства товарного меда за последние пять увеличился в несколько раз. Важно не останавливаться на достигнутом показателе и развивать рынок.

На семинаре обсуждали также проблему нехватки молодых кадров. Отмечалось, что сегодня перенимать опыт пчеловодов практически некому. Таких специалистов готовят лишь в считанных учебных заведениях.

 
 
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Белорусские лесные хозяйства планируют в этом году заготовить меда на 43,5 % больше, чем в прошлом году, – до 177,6 тонн.
 
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