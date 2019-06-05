Гастрономический фестиваль вернулся в Гродно. Все сеты по 19 рублей

В Гродно стартует очередной гастрофестиваль. С 6 по 23 июня жители и гости города смогут попробовать сеты заведений-участников по фиксированной стоимости 19 рублей. 15 заведений приготовят блюда, которые в полной мере раскроют их кухню.
Бар Фарадей (ул. Социалистическая, 32)
Фестивальный сет:
Чикенбургер с Коул-слоу и соусом Сальса верде
Классический хот-дог
Картофель по-техасски
Чипсы картофельные
Сорбет из черной смородины с облепиховым соусом
Общий выход:1080 гр
Гастробар Гудини (ул. Ленина, 13)
Фестивальный сет:
Поке с курицей в Кимчи
Свиное Карри с булгуром на кокосовом молоке
Спринг роллы с бананом и двумя видами шоколада
Общий выход: 1370 гр
Летнее кафе «Санвино» (ул. БЛК, 29а)
Фестивальный сет:
Паштет из куриной печени с облепиховым вареньем и багетом с оливками и вялеными томатами
Печеный баклажан с томатами черри, грецким орехом, фетой и копченым сметанным кремом
Паэлья с цыплёнком, чоризо и морепродуктами
Клубничный гаспачо с ванильным мороженым, чёрным перцем и шоколадом
Общий выход: 1050 гр
Pizza Smile (ул. Победы, 47)
Фестивальный сет:
Пицца Римская с лососем BBQ и мидиями
«КартоFan» с курицей
Салат горячий с говядиной и японским чукка
Итальянская брускетта с печеными баклажанами
Хрустящие палочки с морской солью и пикантным соусом
Общий выход: 1000 гр
Кафе «Паланэз» (ул. Буденного, 56)
Фестивальный сет:
Брускетты с тапенадой и ароматной сальсой
Освежающий холодный суп с креветками и сухариками
Дуэт из свиной вырезки и куриного филе с пикантным горчичным соусом
Легкий зеленый салат
Золотистая картошечка
Ассорти из баклажанов и помидоров, обжаренных на гриле с творожным сыром
Фруктово-ягодный сорбет
Общий выход: 1130 гр
Ресторан-паб Гринвич (ул. Советская, 29)
Фестивальный сет:
Салат с копченой курицей, ананасом и домашним майонезом
Антрекот из говядины с жженой цветной капустой и соусом из темного пива
Гречневое мороженое с кленовым сиропом
Общий выход: 845 гр
Пиццерия Basta Pasta (ул. Победы, 35)
Фестивальный сет:
Брускетта с сальсой из домашнего хлеба
Паста «Лазье"(домашняя)
Сезонной салат Ди Поло
Банановый десерт с карамельным топпингом
Общий выход: 865 гр
Кафе «Панорама» (ул. Мостовая, 37)
Фестивальный сет:
Суп гаспачо с томатно-клубничный с креветками
Легкий салат с сыром моцарелла
Треска со спаржей
Клубничный мусс
Общий выход: 1020гр
Пиццерия «Форно» (ул. 1-я трудовая, 10)
Фестивальный сет:
Пицца «Деликата» с итальянкой ветчиной «прошутто крудо»
Polpette di tonno
Капрезе классика
Лимонный сорбет
Общий выход: 900 гр
Ресторан «Старый Город» (ул. Дубко, 17 (ТЦ Old City)
Фестивальный сет:
Салат с куриной печенью, свежими овощами и соусом
Болгарский холодный суп «Таратор»
Хлебные палочки с кунжутом
Свиная вырезка су-вид с брусничным соусом с золотистыми драниками
Домашний десерт с ореховой начинкой и клубнично-персиковым соусом
Общий выход: 920 гр
Кафе «Веранда» (ул. Подольная, 37)
Фестивальный сет:
Сет эклеров с лососем, сливочным сыром и гуакамоле
Холодный тайский суп с баклажаном, чукой, огурцом, мятой и тобико
Лазанья с цыпленком, рикоттой и шпинатом
Семифредо с ягодами, белым и молочным шоколадом, безе и песочным печеньем
Общий выход: 830 гр
Ресторан Бакст (ул. Замковая, 21)
Фестивальный сет:
Капрезе
Тыквенный крем-суп
Стейк из говядины су-вид с хрустящими овощами
Десерт «Наполеон»
Общий выход: 775 гр
Рестобар Гранат (ул.Мостовая 31)
Фестивальный сет:
Легкий салат (свежие листья салата, руккола, томаты черри)
Мексиканское тако с сальсой
Куриные крылья на гриле в медовом маринаде
Колбаски свиные, запеченные на гриле
Свиной шашлык с овощами
Картофель, запеченный в кожуре
Кукуруза на шпажке
Средиземноморский соус айоли
Желей кубик из клубники и клубничного смузи
Общий выход: 800 гр
Ресторан «Беласток» (ул. Виленская, 2)
Фестивальный сет:
Холодник из щавелем
Луста с домашним куриным паштетом, облепиховым джемом и улиткой по-литвински
Свиной окорок в сливочном соусе с можжевеловыми ягодами и классические драники с
домашней квашенной капустой и малосольными огурцами
Томленая в вине руша с грецкими орехами и медом
Общий выход: 800 гр
Гриль-бар «Хани Кабани» (ул. БЛК, 50)
Фестивальный сет:
Ростбиф из говяжьей вырезки
Свиное ребро сувид в глазури
Жареные крылья по-тайски
Мини-бургер
Салат «Коул-Слоу»
Салат из печеных овощей
Люля-кебаб из запеченного картофеля
Соус сырный
Соус «Цезарь»
Клубника в желе из шампанского
Общий выход: 920 гр
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