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Гастрономический фестиваль вернулся в Гродно. Все сеты по 19 рублей

06.06.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно стартует очередной гастрофестиваль. С 6 по 23 июня жители и гости города смогут попробовать сеты заведений-участников по фиксированной стоимости 19 рублей. 15 заведений приготовят блюда, которые в полной мере раскроют их кухню.

Бар Фарадей (ул. Социалистическая, 32)


Фестивальный сет:

Чикенбургер с Коул-слоу и соусом Сальса верде

Классический хот-дог

Картофель по-техасски

Чипсы картофельные

Сорбет из черной смородины с облепиховым соусом

Общий выход:1080 гр

Гастробар Гудини (ул. Ленина, 13)


Фестивальный сет:

Поке с курицей в Кимчи

Свиное Карри с булгуром на кокосовом молоке

Спринг роллы с бананом и двумя видами шоколада

Общий выход: 1370 гр

Летнее кафе «Санвино» (ул. БЛК, 29а)


Фестивальный сет:

Паштет из куриной печени с облепиховым вареньем и багетом с оливками и вялеными томатами

Печеный баклажан с томатами черри, грецким орехом, фетой и копченым сметанным кремом

Паэлья с цыплёнком, чоризо и морепродуктами

Клубничный гаспачо с ванильным мороженым, чёрным перцем и шоколадом

Общий выход: 1050 гр

Pizza Smile (ул. Победы, 47)


Фестивальный сет:

Пицца Римская с лососем BBQ и мидиями

«КартоFan» с курицей

Салат горячий с говядиной и японским чукка

Итальянская брускетта с печеными баклажанами

Хрустящие палочки с морской солью и пикантным соусом

Общий выход: 1000 гр

Кафе «Паланэз» (ул. Буденного, 56)


Фестивальный сет:

Брускетты с тапенадой и ароматной сальсой

Освежающий холодный суп с креветками и сухариками

Дуэт из свиной вырезки и куриного филе с пикантным горчичным соусом

Легкий зеленый салат

Золотистая картошечка

Ассорти из баклажанов и помидоров, обжаренных на гриле с творожным сыром

Фруктово-ягодный сорбет

Общий выход: 1130 гр

Ресторан-паб Гринвич (ул. Советская, 29)


Фестивальный сет:

Салат с копченой курицей, ананасом и домашним майонезом

Антрекот из говядины с жженой цветной капустой и соусом из темного пива

Гречневое мороженое с кленовым сиропом

Общий выход: 845 гр

Пиццерия Basta Pasta (ул. Победы, 35)


Фестивальный сет:

Брускетта с сальсой из домашнего хлеба

Паста «Лазье"(домашняя)

Сезонной салат Ди Поло

Банановый десерт с карамельным топпингом

Общий выход: 865 гр

Кафе «Панорама» (ул. Мостовая, 37)


Фестивальный сет:

Суп гаспачо с томатно-клубничный с креветками

Легкий салат с сыром моцарелла

Треска со спаржей

Клубничный мусс

Общий выход: 1020гр

Пиццерия «Форно» (ул. 1-я трудовая, 10)


Фестивальный сет:

Пицца «Деликата» с итальянкой ветчиной «прошутто крудо»

Polpette di tonno

Капрезе классика

Лимонный сорбет

Общий выход: 900 гр

Ресторан «Старый Город» (ул. Дубко, 17 (ТЦ Old City)


Фестивальный сет:

Салат с куриной печенью, свежими овощами и соусом

Болгарский холодный суп «Таратор»

Хлебные палочки с кунжутом

Свиная вырезка су-вид с брусничным соусом с золотистыми драниками

Домашний десерт с ореховой начинкой и клубнично-персиковым соусом

Общий выход: 920 гр

Кафе «Веранда» (ул. Подольная, 37)


Фестивальный сет:

Сет эклеров с лососем, сливочным сыром и гуакамоле

Холодный тайский суп с баклажаном, чукой, огурцом, мятой и тобико

Лазанья с цыпленком, рикоттой и шпинатом

Семифредо с ягодами, белым и молочным шоколадом, безе и песочным печеньем

Общий выход: 830 гр

Ресторан Бакст (ул. Замковая, 21)


Фестивальный сет:

Капрезе

Тыквенный крем-суп

Стейк из говядины су-вид с хрустящими овощами

Десерт «Наполеон»

Общий выход: 775 гр

Рестобар Гранат (ул.Мостовая 31)


Фестивальный сет:

Легкий салат (свежие листья салата, руккола, томаты черри)

Мексиканское тако с сальсой

Куриные крылья на гриле в медовом маринаде

Колбаски свиные, запеченные на гриле

Свиной шашлык с овощами

Картофель, запеченный в кожуре

Кукуруза на шпажке

Средиземноморский соус айоли

Желей кубик из клубники и клубничного смузи

Общий выход: 800 гр

Ресторан «Беласток» (ул. Виленская, 2)


Фестивальный сет:

Холодник из щавелем

Луста с домашним куриным паштетом, облепиховым джемом и улиткой по-литвински

Свиной окорок в сливочном соусе с можжевеловыми ягодами и классические драники с

домашней квашенной капустой и малосольными огурцами

Томленая в вине руша с грецкими орехами и медом

Общий выход: 800 гр

Гриль-бар «Хани Кабани» (ул. БЛК, 50)


Фестивальный сет:

Ростбиф из говяжьей вырезки

Свиное ребро сувид в глазури

Жареные крылья по-тайски

Мини-бургер

Салат «Коул-Слоу»

Салат из печеных овощей

Люля-кебаб из запеченного картофеля

Соус сырный

Соус «Цезарь»

Клубника в желе из шампанского

Общий выход: 920 гр

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Теги: Гродно
 
 
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Гастрофест пройдет в Гродно с 6 по 23 июня. Участие принимают 15 заведений города. Все сеты по фиксированной цене.
 
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