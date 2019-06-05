Гастрономический фестиваль вернулся в Гродно. Все сеты по 19 рублей

Источник материала: Tut.by

В Гродно стартует очередной гастрофестиваль . С 6 по 23 июня жители и гости города смогут попробовать сеты заведений-участников по фиксированной стоимости 19 рублей. 15 заведений приготовят блюда, которые в полной мере раскроют их кухню.

Бар Фарадей (ул. Социалистическая, 32)





Фестивальный сет: Чикенбургер с Коул-слоу и соусом Сальса верде Классический хот-дог Картофель по-техасски Чипсы картофельные Сорбет из черной смородины с облепиховым соусом Общий выход:1080 гр

Гастробар Гудини (ул. Ленина, 13)





Фестивальный сет: Поке с курицей в Кимчи Свиное Карри с булгуром на кокосовом молоке Спринг роллы с бананом и двумя видами шоколада Общий выход: 1370 гр

Летнее кафе «Санвино» (ул. БЛК, 29а)





Фестивальный сет: Паштет из куриной печени с облепиховым вареньем и багетом с оливками и вялеными томатами Печеный баклажан с томатами черри, грецким орехом, фетой и копченым сметанным кремом Паэлья с цыплёнком, чоризо и морепродуктами Клубничный гаспачо с ванильным мороженым, чёрным перцем и шоколадом Общий выход: 1050 гр

Pizza Smile (ул. Победы, 47)





Фестивальный сет: Пицца Римская с лососем BBQ и мидиями «КартоFan» с курицей Салат горячий с говядиной и японским чукка Итальянская брускетта с печеными баклажанами Хрустящие палочки с морской солью и пикантным соусом Общий выход: 1000 гр

Кафе «Паланэз» (ул. Буденного, 56)





Фестивальный сет: Брускетты с тапенадой и ароматной сальсой Освежающий холодный суп с креветками и сухариками Дуэт из свиной вырезки и куриного филе с пикантным горчичным соусом Легкий зеленый салат Золотистая картошечка Ассорти из баклажанов и помидоров, обжаренных на гриле с творожным сыром Фруктово-ягодный сорбет Общий выход: 1130 гр

Ресторан-паб Гринвич (ул. Советская, 29)





Фестивальный сет: Салат с копченой курицей, ананасом и домашним майонезом Антрекот из говядины с жженой цветной капустой и соусом из темного пива Гречневое мороженое с кленовым сиропом Общий выход: 845 гр

Пиццерия Basta Pasta (ул. Победы, 35)





Фестивальный сет: Брускетта с сальсой из домашнего хлеба Паста «Лазье"(домашняя) Сезонной салат Ди Поло Банановый десерт с карамельным топпингом Общий выход: 865 гр

Кафе «Панорама» (ул. Мостовая, 37)





Фестивальный сет: Суп гаспачо с томатно-клубничный с креветками Легкий салат с сыром моцарелла Треска со спаржей Клубничный мусс Общий выход: 1020гр

Пиццерия «Форно» (ул. 1-я трудовая, 10)





Фестивальный сет: Пицца «Деликата» с итальянкой ветчиной «прошутто крудо» Polpette di tonno Капрезе классика Лимонный сорбет Общий выход: 900 гр

Ресторан «Старый Город» (ул. Дубко, 17 (ТЦ Old City)





Фестивальный сет: Салат с куриной печенью, свежими овощами и соусом Болгарский холодный суп «Таратор» Хлебные палочки с кунжутом Свиная вырезка су-вид с брусничным соусом с золотистыми драниками Домашний десерт с ореховой начинкой и клубнично-персиковым соусом Общий выход: 920 гр

Кафе «Веранда» (ул. Подольная, 37)





Фестивальный сет: Сет эклеров с лососем, сливочным сыром и гуакамоле Холодный тайский суп с баклажаном, чукой, огурцом, мятой и тобико Лазанья с цыпленком, рикоттой и шпинатом Семифредо с ягодами, белым и молочным шоколадом, безе и песочным печеньем Общий выход: 830 гр

Ресторан Бакст (ул. Замковая, 21)





Фестивальный сет: Капрезе Тыквенный крем-суп Стейк из говядины су-вид с хрустящими овощами Десерт «Наполеон» Общий выход: 775 гр

Рестобар Гранат (ул.Мостовая 31)





Фестивальный сет: Легкий салат (свежие листья салата, руккола, томаты черри) Мексиканское тако с сальсой Куриные крылья на гриле в медовом маринаде Колбаски свиные, запеченные на гриле Свиной шашлык с овощами Картофель, запеченный в кожуре Кукуруза на шпажке Средиземноморский соус айоли Желей кубик из клубники и клубничного смузи Общий выход: 800 гр

Ресторан «Беласток» (ул. Виленская, 2)





Фестивальный сет: Холодник из щавелем Луста с домашним куриным паштетом, облепиховым джемом и улиткой по-литвински Свиной окорок в сливочном соусе с можжевеловыми ягодами и классические драники с домашней квашенной капустой и малосольными огурцами Томленая в вине руша с грецкими орехами и медом Общий выход: 800 гр

Гриль-бар «Хани Кабани» (ул. БЛК, 50)





Фестивальный сет: Ростбиф из говяжьей вырезки Свиное ребро сувид в глазури Жареные крылья по-тайски Мини-бургер Салат «Коул-Слоу» Салат из печеных овощей Люля-кебаб из запеченного картофеля Соус сырный Соус «Цезарь» Клубника в желе из шампанского Общий выход: 920 гр

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