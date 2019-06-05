В сети ищут циничного порнокритика, которому будут платить $69 тысяч в год

Источник материала: KYKY

Портал CamSoda ищет эксперта, который станет «сатиричным и циничным» порнокритиком, сообщает Forbes. Его зарплата составит 69 тысяч долларов в год (145 тысяч рублей).

Сотруднику портала придется анонимно просматривать личные сессии с порноактрисами, а затем писать качественный отзыв на сайт. Работодатели предполагают, что анонимность позволит сделать «обратную реакцию» критика более точной и честной. Кандидат на должность будет оценивать яркость оргазма, умение девушек пользоваться «грязными словечками» и секс-игрушками. Работу обещают на удаленном доступе, чтобы исполнять обязанности, не выходя из дома.

Несмотря на опасения соискателей, CamSoda уверяет, что все абсолютно законно. Создатели портала подчеркивают, что стараются закрыть вакансию как можно быстрее. И добавляют: «Мы хотим, чтобы наши пользователи получали максимальную отдачу от своих денег».

Если вас заинтересовало предложение, вы можете попробовать свою кандидатуру. Для этого напишите на электронную почту jobs@camsoda.com.