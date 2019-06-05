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Тайна правосудия: задержанного за $200 тысяч взятки помощника Лукашенко судят за закрытыми дверями
Источник материала: Партизан
О задержании помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко стало известно в конце мая прошлого года. Сумма взятки высокопоставленного чиновника впечатляла — $200 тыс.
Сергей Ровнейко, архивное фото
Такие деньги помощник Лукашенко, по информации КГБ, взял «за решение вопросов, входящих в его компетенцию».
— При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках, — сообщал Комитет госбезопасности. — Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.
Как стало известно
Но журналистам попасть на процесс нельзя: он проходит в закрытом режиме.
— Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С. В. относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», — заявили в пресс-службе Верховного суда.
Статья 17 подразумевает ограничение распространения информации в нескольких случаях. Это:
- информация о частной жизни физического лица и персональные данные;
- сведения, составляющие государственные секреты;
- служебная информация ограниченного распространения;
- информация, составляющая коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- информация, содержащаяся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу;
- иная информация, доступ к которой ограничен законодательными актами Республики Беларусь.
По какому точно пункту ограничили доступ к информации о деле помощника Лукашенко, неизвестно.
Также пока нет информации о том, когда закончится рассмотрение данного уголовного дела и будет оглашен приговор.
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О задержании помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко стало известно в конце мая прошлого года. Сумма взятки высокопоставленного...
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