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Как и кто в белорусских регионах продвигает "русский мир"

06.06.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие факторы способствуют продвижению «русского мира» в регионах, а какие мешают.



Об этом в своем докладе «Восточная граница: жизнь на Стене» рассказал общественный активист Андрей Стрижак в ходе 5-й конференции памяти министра обороны БНР генерала Киприана Кондратовича «Беларусь и регион». Конференция была организована аналитическим проектом “Belarus Security Blog”.

В качестве примера Андрей Стрижак выбрал свой родной гомельский регион.

По его словам, информационная война продолжается. Ей способствуют местные маргинальные сайты, на которых присутствует 70% региональной информации, а 30% посвящено тому, как выглядит жизнь на планете через призму «русского мира».

Также свою лепту вносит процесс сотрудничества госСМИ с пропагандистскими ресурсами. В данном случае, по словам Андрея Стрижака, речь идет о совместных проектах, например, «Спутника» с государственными белорусскими медиа.   

Для продвижения идей «русского мира» также используются соцсети и даже комментарии на страницах независимых СМИ.

Кто продвигает эти идеи?


В первую очередь, по словам Андрея Стрижака, продвижением данных идей занимаются офис «Россотрудничества», а также парамилитарные организации и инициативы, как казаки, воины-афганцы или военные моряки

В последнее время набирает вес такая действующая в России организация как «профсоюз СССР». Она отрицает развал Советского Союза и, соответственно, считает нелегитимным существование Беларуси как суверенного государства.

Фактор соседней Украины мог бы быть более весомым, если б в Гомеле действовало украинское диппредставительство. Но его нет. В то же время украинская сторона проводит периодические культурные мероприятия в приграничном регионе, что, безусловно, сказывается на мировосприятии гомельчан. 

Также большой резонанс на Гомельщине вызвали выборы президентом Владимира Зеленского. Люди, по словам Андрея Стрижака, увидели, что привычные стереотипы могут ломаться.

Кто же является «силами обороны Стены»?


Это локальные независимые медиа (в первую очередь сайт «Сильные новости») и блогеры. Также в эти силы входят НГО и экспертные круги, правозащитники и независимые профсоюзы. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Какие факторы способствуют продвижению «русского мира» в регионах, а какие мешают.
 
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