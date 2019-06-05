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Евро сдал

06.06.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах в четверг курс евро развернулся после шести повышений подряд. Валютная корзина снизилась на 0,11%.

Курс доллара вырос всего на 0,0006 рубля до 2,0991 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0064 рубля до 2,3584 BYN/EUR. Несмотря на сегодняшнее снижение с начала июня евро прибавил в цене +0,0200 рублей (0,86%).

Курс российского рубля снизился 0,0043 рубля до 3,2206 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ был на максимуме за 16 дней.


Россия

Центробанк России выставил следующие валютные курсы на завтра: доллар вырос на 11 копеек до 65,2340 российских рублей, а курс евро, наоборот, снизился на 10 копеек до 73,2708 российских рублей.

 
 
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На торгах в четверг курс евро развернулся после шести повышений подряд. Валютная корзина снизилась на 0,11%.
 
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