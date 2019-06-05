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Дело о "трусах из секонд-хенда": владельца магазина освободили в зале суда

06.06.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неожиданная, но очень приятная для обвиняемого и его близких развязка наступила в деле о драке в магазине секонд-хенд: 6 июня Могилевский областной суд, рассмотрев апелляцию, освободил Николая Нарожного из-под стражи.



Уже ближайший вечер предприниматель поведет в кругу семьи.

О своем намерении обжаловать решение суда Бобруйского района и города Бобруйска, приговорившего Нарожного к трем годам лишения свободы (прокурор запросил четыре года), защита подсудимого заявила буквально в день приговора – 13 марта. 

Первоначально рассмотрение апелляции было назначено на 21 мая, однако потом заседание перенесли на 6 июня.

В суде первой инстанции Николай Нарожный не признал себя виновным в вымогательстве с применением насилия. Сказал лишь, что пытался заставить потерпевшую Алину Нестерович компенсировать стоимость украденных трусов. Но когда та «пустила в ход кулаки, то не сдержался и ответил несколькими ударами металлической стойкой».

Свои позиции стороны конфликта донесли и до областного суда. После чего судья вынес решение: переквалифицировать действия Нарожного с части 2 статьи 208 УК («Вымогательство с применением насилия») на часть 2 статьи 384 («Принуждение к выполнению обязательств с применением насилия») и приговорить предпринимателя к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. 

После оглашения вердикта мужчина был освобожден в зале суда. Потерпевшая сторона с таким решением не согласна и намерена его обжаловать.

В этот срок будут зачтены и пять месяцев, проведенных Нарожным в СИЗО и тюрьме. 

Тем не менее вину с Нарожного никто не снимал, на всем протяжении срока наказания он будет хоть и дома, но «под прицелом» правоохранителей. Также режим пребывания налагает на него ряд ограничений.

Сразу после окончания суда Коммерческий курьер созвонился с мамой Николая – Ниной Анатольевной. Она не скрывала радости: 

– Я очень благодарна всем, кто переживал за нас, за Николая. Всем большое спасибо за поддержку. 

А поддержка действительно была ощутимой. Широкий общественный резонанс – как раз про это дело. Судя по комментариям в соцсетях, симпатии большинства белорусов оказались на стороне Николая. А самые неравнодушные бобруйчане даже создали петицию в поддержку предпринимателя. Ее подписали почти 5900 человек.

Со своими ближайшими планами Николай пока не определился. По словам Нины Анатольевны, «надо пока отдохнуть и прийти в себя». Но с сегодняшним вечером все предельно ясно: семья соберется в своем кругу и отметит… день рождения дочери Николая – Даши. Шесть лет! Накануне бабушка купила для малышки букет.

– Думала, вручу его сама, со словами «это от папы», – сказала Нина Анатольевна. – Но лучше, чем сам папа, это никто не сделает.

 
 
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Неожиданная, но очень приятная для обвиняемого и его близких развязка наступила в деле о драке в магазине секонд-хенд: 6 июня Могилевский областной суд, рассмотрев...
 
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